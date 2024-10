Milan più “italiano”: tre obiettivi azzurri nel mirino

Il Milan sembra intenzionato ad aumentare il numero di calciatori italiani presenti in rosa in ottica futura con la dirigenza rossonera che ha messo nel mirino tre giocatori molto promettenti.

La formazione titolare del Milan spesso presenta tra i titolari un solo italiano e non è detto che questo si verifichi sempre. L’intenzione del club è quella di aumentare il numero di calciatori “azzurri” in organico per andare a creare uno zoccolo duro all’interno della rosa.

Ultimamente la formazione del Milan vede un solo italiano tra i titolari con Matteo Gabbia che con il passare delle giornate è riuscito a conquistarsi un posto tra gli undici di Paulo Fonseca andando a scalzare il nuovo acquisto Pavlovic. L’infortunio che ha colpito Davide Calabria ha portato Emerson Royal a trovare il posto da titolare sulla destra e, solo in alcune occasioni, si vede in campo Filippo Terracciano, utilizzato finora da Fonseca come vice di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Durante le prossime sessioni di mercato però, potrebbero arrivare diversi calciatori italiani che sono già da tempo nel mirino del club.

Milan, occhi su tre calciatori italiani in sede di mercato

Nel mirino del Milan c’è Mattia Viti, difensore dell’Empoli che si sta mostrando come uno dei migliori nel suo ruolo in questa prima parte di stagione. Per l’attacco si seguono invece sia Lorenzo Lucca dell’Udinese che Cristian Volpato del Sassuolo.

Il difensore dell’Empoli è in prestito dal Nizza con i toscani che potranno riscattare il suo cartellino ad un prezzo intorno ai 6 milioni di euro. Una somma abbordabile per un giocatore che sta dimostrando di essere uno dei migliori centrali del campionato e che potrà essere rivenduto dai toscani per almeno 10 milioni di euro.

Lorenzo Lucca sta facendo molto bene con la maglia dell’Udinese in una stagione che potrebbe essere quella della definitiva consacrazione dell’attaccante pronto al grande salto in una big del nostro campionato. Il classe 2000 è finito nel mirino del Milan che lo potrebbe portare in rossonero durante la prossima estate nel caso in cui Tammy Abraham non dovesse restare a Milanello per la prossima stagione.

Piace molto anche Cristian Volpato, talento dell’under 21 italiana e del Sassuolo che sta ben figurando in Serie B. Attaccante esterno dal grande mancino, il classe 2003 potrebbe rappresentare un colpo importante per i rossoneri in ottica futura con il Milan pronto a parlare con i neroverdi già durante il mercato di gennaio.