Fonseca non ha più dubbi: lo vuole subito in prima squadra

Il ragazzo cresce e convince e Fonseca non può ignorarlo: il passaggio in prima squadra sembra sempre più inevitabile

Il Milan sta per scendere in campo contro il Napoli per il turno infrasettimanale di Serie A. Per i rossoneri sono stati giorni molto complicati: il rinvio del match dello scorso week-end col Bologna ha creato parecchi disagi, sia dal punto di vista del calendario che per la questione squalifiche. Infatti ora Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Reijnders e Theo Hernandez, che avrebbero invece dovuto scontare la penalità al Renato Dall’Ara.

A questi due si è aggiunto anche l’infortunio Matteo Gabbia, e quindi per il Milan è un’emergenza in piena regola per quel che riguarda la difesa. L’italiano è addirittura in dubbio per la sfida contro il Real Madrid di martedì prossimo. Insomma, una bella gatta da pelare. Per i rossoneri però ci sono anche delle buone notizie: nel week-end la prima squadra non ha giocato ma è sceso in campo il Milan Futuro, che è riuscito finalmente a vincere la seconda partita di Lega Pro e a scacciare così la crisi e l’ultimo posto in classifica. Una vittoria, a Perugia, nel segno di un giocatore in particolare che ha trascinato la squadra con leadership e con un gol da cineteca.

Cresce a vista d’occhio: il Milan lo porta in prima squadra

Il riferimento è a Kevin Zeroli, il capitano del Milan Futuro e uno dei giocatori più talentuosi a disposizione di Daniele Bonera. Il centrocampista, cresciuto moltissimo negli ultimi mesi, è sempre più in ottica prima squadra: sarà un passaggio inevitabile per lui, magari già nel corso di questa stagione in caso di necessità anche se il suo ruolo nel gruppo U23 è solido e decisivo.

Domenica a Perugia il centrocampista ha segnato un gol capolavoro di rovesciata dopo la respinta del portiere. Una grandissima giocata che conferma, qualora ce ne fosse bisogno, quelle che sono le sue enormi qualità, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Oggi potrebbe già essere molto utile alla prima squadra soprattutto viste le difficoltà di un giocatore come Loftus-Cheek. Vedremo se nel corso dell’anno ci sarà la possibilità di vederlo più coinvolto: Fonseca ci pensa, consapevole del fatto che, lui come Camarda, Liberali e gli altri talenti, devono fare il loro percorso di crescita con il Milan Futuro. Un percorso ben definito che li porterà presto a giocare spesso, e magari anche da protagonisti, nella cornice meravigliosa di San Siro. Zeroli è certamente uno di quelli più pronti sotto tutti i punti di vista.