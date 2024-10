Ha convinto Fonseca, sarà lui il quinto centrale in stagione

Fonseca si è convinto ed è pronto a promuoverlo: il quinto difensore centrale della prima squadra può essere lui.

Il Milan si prepara a scendere in campo per la partita Scudetto contro il Napoli di oggi. Paulo Fonseca è in piena emergenza perché dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Reijnders per squalifica e di Matteo Gabbia per infortunio. Il difensore ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di domenica e non sarà a disposizione per le prossime due partite di campionato, da capire se potrà rientrare per Real Madrid–Milan.

La situazione dei difensori è per il Milan molto delicata. In estate la società ha scelto di prendersi un rischio con soli quattro centrali disponibili, anche per questo la scelta di cedere Kalulu alla Juventus è stata molto criticata. Il francese era un jolly ma serviva spazio nelle liste per i nuovi acquisti. L’idea del club è sempre stata molto chiara: quattro centrali bastano, e se ce n’è bisogno si può pescare dal Milan Futuro. Con l’infortunio di Gabbia è probabile quindi che vedremo in panchina già oggi uno dei ragazzi dell’U23, con Bartesaghi primo indiziato. Ma c’è un altro giocatore che sta crescendo di forma e che può diventare un elemento della prima squadra.

Fonseca pesca dal Milan Futuro, ecco il quinto difensore

Per lui è stato un anno difficilissimo perché, a causa di un grave infortunio al ginocchio, è stato fuori dai campi per tutta la stagione. Adesso è rientrato e la sua condizione è in netta crescita: è un elemento fondamentale del Milan Futuro e le sua caratteristiche, sia tecniche che fisiche, possono tornare parecchio utili anche alla prima squadra.

Il riferimento è a Coubis, un ex terzino destro che ha fatto benissimo negli anni in Primavera che poi è diventato difensore centrale. Un profilo moderno, abile palla al piede ma soprattutto dotato di doti fisiche importanti che gli consentono di ricoprire quel doppio ruolo molto utile. Un giocatore forte quindi che è sotto attenta osservazione di Fonseca per il ruolo di quinto centrale. Ad oggi davanti a lui c’è Bartesaghi, che per adesso è considerato un terzino sinistro e quindi un vice Theo Hernandez. Con il Milan Futuro però sta giocando da centrale e sta convincendo tutti: è molto probabile quindi che, in caso di necessità, sarà lui ad occupare lo slot rimasto vuoto. Con Coubis subito dietro, pronto a dare una mano se dovesse essercene bisogno. E poi a gennaio chissà.