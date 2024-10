Milan, difensore rossonero nel caos: è stato sospeso

Il difensore del Milan è finito davvero nei guai per il suo comportamento: il club ha deciso di sospenderlo.

Paulo Fonseca sta cercando di rimettere sui binari giusti il suo Milan. L’inizio di stagione dei rossoneri è stato parecchio altalenante: si è passati rapidamente dalla grande gioia per il successo nel derby contro l’Inter alle sconfitte contro Fiorentina, Leverkusen e Liverpool. In più all’allenatore portoghese si critica un gioco poco convincente e anche una gestione del gruppo non ottimale, che avrebbe poi portato a comportamenti discutibili da parte di alcuni giocatori (Theo Hernandez e Leao, ndr).

Il Milan, almeno in questi primi mesi, ha deciso di non intervenire con sanzioni disciplinari nei confronti dei due giocatori nemmeno dopo il mancato cooling break dell’Olimpico contro la Lazio, quando rimasero in disparte mentre Fonseca impartiva indicazioni tattiche al resto della squadra. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata la notizia della sospensione per un difensore di proprietà del Milan.

Si tratta di Marco Pellegrino, 22 anni, difensore argentino attualmente in prestito all’Independiente. Come riportato anche da Sport Mediaset, il centrale difensivo è stato severamente punito dal club dei ‘Diablos Rojos’, che ha deciso di metterlo fuori squadra. Ma cosa ha combinato il giovane calciatore?

Bufera Milan: difensore sospeso, l’ha combinata grossa

In Argentina sono diventate virali negli ultimi giorni le foto di una festa su uno yacht a cui ha preso parte proprio Pellegrino assieme a un suo compagno di squadra, Diego Tarzia, anche lui sospeso dall’Independiente. I due, sempre stando a quanto rivelato dai media argentini, erano insieme a una ex concorrente del Grande Fratello.

La festa sullo yacht è avvenuta durante la scorsa sosta delle Nazionali: i due calciatori non avevano ricevuto alcuna autorizzazione dal club. Per questo l’Independiente ha deciso di ricorrere alle maniere forti: entrambi non sono stati convocati per il match contro il Godoy Cruz. Sarà l’allenatore Julio Vaccari a decidere quanto potranno essere reintegrati nel gruppo.

Sia Pellegrino che Tarzia hanno poi scritto un messaggio sui loro social per chiedere scusa ai tifosi dell’Independiente: “Questi errori servono per imparare“, le loro parole. Tuttavia il futuro del difensore 22enne appare molto incerto: già a gennaio potrebbe essere rimandato a Milano. Il suo cartellino è di proprietà dei rossoneri, che lo hanno prelevato nell’estate 2023 dal Platense sborsando tre milioni di euro. Lo scorso gennaio è stato girato in prestito alla Salernitana, dove ha collezionato dieci presenze chiudendo però la stagione con un’amara retrocessione in Serie B.