Milan, tegola enorme: i tempi di recupero si allungano

Il Milan si prepara alla sfida contro il Napoli capolista. Si moltiplicano i problemi per Fonseca: un big sarà out per infortunio.

Dopo il rinvio a data da destinarsi della sfida con il Bologna, il Milan ha cominciato a concentrarsi sul big match in programma oggi che vedrà sbarcare a “San Siro” il Napoli di Antonio Conte in vetta alla classifica. Il match si preannuncia fondamentale per i rossoneri, attualmente a -8 dai rivali: una sconfitta, infatti, renderebbe ancor più in salita la strada verso lo scudetto. Paulo Fonseca non può quindi permettersi ulteriori passi falsi. In campo andrà la formazione migliore tuttavia, nell’occasione, il tecnico dovrà fare a meno di diversi big.

L’elenco, ad esempio, comprende gli squalificati Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Entrambi avrebbero dovuto scontare il turno di stop nello scorso week-end tuttavia lo spostamento della gara prevista in casa dei felsinei ha stravolto i piani dell’allenatore, obbligando i due a saltare l’incontro con gli azzurri. E non finisce qua, perché in difesa mancherà anche un ulteriore pilastro. Parliamo di Matteo Gabbia, tra i migliori in questa prima parte della stagione. Il 24enne si è fermato, a causa di un risentimento muscolare rimediato durante la sessione di allenamento di domenica.

Nelle prossime ore si sottoporrà ad una serie di esami strumentali, che consentiranno allo staff medico di approfondire l’entità del problema e provare ad ipotizzare i tempi di recupero. Il timore, nell’ambiente, è che dai controlli possa emergere una lesione: in questo caso, il periodo ai box si allungherebbe. Fonseca, dal canto suo, spera di riaverlo per la sfida di Champions League con il Real Madrid (5 novembre) o, al più tardi, nella trasferta di Cagliari (9). Tutto, però, dipenderà dall’esito delle successive analisi. Il Milan eviterà di forzare i tempi e gli garantirà il tempo necessario per guarire al 100%, così da evitare pericolose ricadute.

Milan, la tegola è enorme: si allungano i tempi di recupero

Si vedrà. Fonseca, intanto, dovrà cercare di trovare la quadra e rendere meno perforabile un reparto, quello difensivo, troppo spesso alla mercé delle folate offensive avversarie. Il posto di Gabbia verrà preso dal vincitore del ballottaggio che vede coinvolti Strahinja Pavlovic e Malick Thiaw: in pole position risulta esserci il serbo, acquistato in estate per 18 milioni ma nelle ultime settimane scivolato indietro nelle gerarchie del mister portoghese.

Una decisione definitiva, in ogni caso, sarà presa a ridosso del fischio d’inizio. Già certo di una maglia da titolare, invece, Fikayo Tomori dal quale Fonseca si aspetta molto di più.