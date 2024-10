Pellegatti distrugge i sogni dei tifosi, annuncio che gela

Il noto giornalista ha espresso un pensiero che mette in dubbio una certezza che i tifosi avevano per il 2025.

Il Milan è una squadra incompleta e ci sarebbe bisogno di intervenire nel corso della sessione invernale del calciomercato. Le esigenze di Paulo Fonseca sembrano abbastanza chiare.

Farebbe comodo un terzino sinistro in grado di svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez. Finora sulla fascia mancina è stato adattato Filippo Terracciano, che però preferisce giocare a destra. L’allenatore non ha escluso di poter schierare lì anche Davide Calabria. Sarebbe utile alla squadra rossonera anche un centrocampista, dato che le alternative alla coppia titolare Fofana-Reijnders non convincono. Inoltre, c’è Ismael Bennacer infortunato e che dovrebbe rientrare a metà gennaio 2025, non si sa quanto gli ci vorrà per essere al 100%. Un innesto servirebbe.

Milan, cosa succederà a gennaio? Parla Pellegatti

Non bisogna attendersi particolari investimenti nel mercato “di riparazione”, però se ci saranno delle occasioni il Milan potrebbe sfruttarle. In questi due mesi verranno fatte un po’ di valutazioni sull’organico a disposizione di Fonseca e poi si deciderà come operare.

Carlo Pellegatti sul suo canale ufficiale YouTube ha dichiarato che non bisogna dare per scontato che la società intervenga per sistemare la squadra: “Non sono molto ottimista sull’arrivo di nuovi rinforzi a gennaio. O che ci siano grandi investimenti. Quando domando di questo o di quell’altro calciatore, già ho orecchiato che probabilmente resteremo così. Vedremo anche la situazione di classifica a fine dicembre“.

Pellegatti non esclude che il Milan non effettui movimenti in entrata nel calciomercato invernale, anche se probabilmente sarebbe una scelta sbagliata. Ci sono delle cose da mettere a posto e sarebbe un peccato non rimediare alle mancanze presenti nella squadra. Soprattutto l’ingaggio di un nuovo centrocampista sarebbe fondamentale. E la dirigenza lo sa bene, visto che prima della fina della sessione estiva aveva provato a vendere uno tra Bennacer e Jovic per fare spazio all’acquisto di Manu Koné.

L’idea di prendere un altro mediano era già presente, ma serviva liberare un posto nella lista degli over 22. Negli ultimi giorni di mercato non si è riusciti a completare alcuna vendita, quindi Koné ha accettato l’offerta della Roma. Un peccato, il nazionale francese ha caratteristiche che sarebbero state molto utili a Fonseca.