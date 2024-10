21 milioni di dubbi, Musah nel mirino: avventura al bivio

Yunus Musah continua a deludere. Il centrocampista rischia di perdere il Milan se non dovesse cambiar passo: il punto della situazione

21 milioni (21.177.869 euro per l’esattezza) di dubbi. Difficile pensare, dopo oltre un anno, che l’acquisto di Yunus Musah abbia portato dei benefici alla squadra. Il giocatore ha solo 21 anni ed è dunque destinato a crescere, ma oggi Paulo Fonseca e il Milan non possono essere per nulla contenti dell’americano.

Contro il Napoli ha sbagliato tantissimo, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Da centrocampista non è riuscito a mantenere la posizione che gli aveva richiesto il mister. Nella ripresa, così, ha giocato da terzino, al posto di Emerson Royal, mettendo in mostra le sue caratteristiche di corridore.

Chissà che in futuro non possa essere proprio questo il suo ruolo. A centrocampo, d’altronde, viene maggiormente fuori il suo essere disordinato, caotico e per nulla disciplinato. L’idea di farlo giocare da terzino destro, poi, non è certo nuova. Ci aveva pensato anche Stefano Pioli. L’esperimento a Lecce, però, non aveva pagato. Il cambio di ruolo potrebbe essere un modo per provare a prendersi il Milan.

Milan, coperta corta a centrocampo: doppio colpo per Moncada

E’ chiaro, infatti, che a centrocampo gioca solo quando il Diavolo è in emergenza. Ieri senza Christian Pulisic, fermato dalla febbre, Loftus-Cheek ha dovuto disimpegnarsi da trequartista, dando spazio a Musah al fianco di Youssouf Fofana.

Questo mette in luce, ancora una volta, quanto sia corta la coperta a centrocampo. Oltre a Fofana e Reijnders c’è il vuoto. Musah si gioca tutto in questi mesi prima di gennaio. Poi inevitabilmente bisognerà ammettere che l’americano non è ancora pronto per il Milan. In estate sono state rispedite al mittente tutte le offerte, ma stavolta potrebbe essere diverso. E con un suo eventuale addio, i colpi a centrocampo potrebbero essere due. Il Milan ha bisogno di un calciatore con caratteristiche anche da regista. Piace tanto Ricci, ma il Torino è da sempre una bottega cara. Servirebbero ben 30 milioni di euro per strapparlo ai granata. Costa decisamente meno Belahyane del Verona, ma bisogna fare in fretta, perché lo osservano davvero in tanti. Attenzione, chiaramente, anche alla pista straniera, con Carney Chukwuemeka mai tramontato e sempre di moda, soprattutto se il Chelsea dovesse decidere di cederlo con la formula del prestito.