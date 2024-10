Disastro Milan, chiamato Allegri: la decisione è presa

Il ko rimediato contro il Napoli a San Siro ha fatto sprofondare i rossoneri a 11 punti dalla vetta: ora può davvero arrivare Allegri.

Il Milan ha vissuto un’altra serata da incubo in questo inizio di stagione tormentato per i colori rossoneri. Davanti al proprio pubblico la truppa di Fonseca ha alzato bandiera bianca contro il Napoli di Antonio Conte, che si è imposto per 2-0 grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Lukaku e Kvaratkshelia.

Grazie a questo successo i partenopei – sempre più solitari in testa alla classifica – sono volati a +11 dai rossoneri, attualmente ottavi e fuori dalla zona Europa. Il Milan ha una gara da recuperare a Bologna (quasi sicuramente a febbraio 2025, come ha tenuto a precisare il presidente della Serie A, Lorenzo Casini) ma il distacco dalla vetta della classifica comincia a farsi davvero ampio.

L’ambiente rossonero è in subbuglio e nel mirino dei tifosi ci sono soprattutto le scelte di Paulo Fonseca. Il feeling tra l’allenatore portoghese e la tifoseria milanista non è mai sbocciato, nemmeno dopo la vittoria nel derby dello scorso settembre. Oltre ai risultati, infatti, la squadra è carente anche sul piano del gioco: ecco perché, stando ai rumors, la dirigenza starebbe seriamente pensando al cambio di guida tecnica.

Chiamato Allegri! Svolta clamorosa per il Milan

Nel frattempo parecchi tifosi del Milan puntano il dito proprio contro la società, rea di non aver voluto prendere in estate Antonio Conte per virare su Fonseca. L’allenatore salentino si è preso una bella rivincita andando a espugnare San Siro con il suo Napoli e riducendo drasticamente le speranze di scudetto del Diavolo.

Anche su X i fan rossoneri sono scatenati: uno di loro scrive che la stagione è finita già a ottobre e che l’unico modo per rimettersi in carreggiata è quello di provvedere fin da subito all’esonero del portoghese. Uno dei profili che i tifosi gradirebbero di più in questo momento è Massimiliano Allegri: l’allenatore livornese, che conosce molto bene l’ambiente e che in passato è stato in grado di vincere uno scudetto e una Supercoppa Italiana sulla panchina del Milan, sembra la persona giusta per rimettere i cocci a posto e provare almeno a entrare tra le prime quattro.

Allegri è libero dopo l’esonero dalla Juventus arrivato subito dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. Il tecnico toscano non ha ancora trovato squadra e secondo alcune indiscrezioni starebbe aspettando proprio il Milan: i rossoneri devono però fare in fretta, dato che dall’Inghilterra fanno sapere che il Manchester United ha messo ‘Acciughina’ in cima alla lista per il dopo Ten Hag.