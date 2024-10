Fonseca peggio di Pioli e Garcia: i numeri che “condannano” il portoghese

Inizio di campionato non fantastico del Milan, il paragone con quello 2023/2024 evidenzia un peggioramento.

Grossa delusione la sconfitta della squadra di Paulo Fonseca contro il Napoli a San Siro. Era un esame importante da superare e purtroppo è arrivato un KO che lascia tanta amarezza.

Il Milan non ha disputato una bruttissima partita, però ha concesso troppo facilmente i due gol agli avversari e poi non è stato sufficientemente concreto in fase offensiva. C’era la possibilità di evitare di perdere, dato che la squadra di Antonio Conte non è stata stellare a Milano, però i rossoneri non sono stati in grado di conquistare almeno un punto. Pareggiare contro la prima della classifica non sarebbe stato un risultato da buttare, invece la sconfitta rimette l’ambiente in una situazione negativa.

Milan, il confronto tra 2023/2024 e 2024/2025

In questo momento il Milan occupa l’ottavo posto della classifica della Serie A con 14 punti dopo 9 partite giocate: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La peggior partenza dopo la stagione 2019/2020 (10 punti). Potenzialmente i punti accumulati potrebbero essere 17, ma il match a Bologna è stato rinviato e i rossoneri si ritrovano a doverlo recuperare nel 2025. Il Napoli capolista è lontano 11 lunghezze (8 potenziali). Per quanto riguarda i gol fatti, sono 16, quelli subiti 11. In 12 gare tra campionato e Champions League sono 5 le sconfitte.

Facendo un confronto con l’inizio della scorsa Serie A, Fonseca sta facendo peggio di Stefano Pioli. Nelle prime 9 giornate del campionato 2023/2024 i rossoneri conquistarono 21 punti, 7 in più rispetto a oggi, ed erano secondi in classifica. La distanza dall’Inter capolista era di un solo punto. Erano sempre 16 i gol fatti, ma 9 quelli subiti.

I punti condannano Fonseca non solo nel confronto con Pioli, ma anche guardando ciò che fece Rudi Garcia alla guida del Napoli campione in carica. L’allenatore francese, esonerato dopo 12 giornate di Serie A, aveva 17 punti alla nona. Il Milan può e deve migliorare nelle prossime partite. Sabato si va a Monza e sarà vietato fallire, anche perché poi ci sarà il difficilissimo impegno in Champions League contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Fonseca ha dichiarato di credere ancora nella possibilità di lottare per lo Scudetto, dato che sono passate solo 9 giornate. Ovviamente, è consapevole di dover cambiare marcia e di dover macinare risultati. Il calendario del campionato metterà i rossoneri contro Monza, Cagliari, Juventus ed Empoli nel mese di novembre. Sarà fondamentale fare un buon bottino di punti.