Ha stregato il Milan, affondo in casa Lazio per giugno

Il Milan riflette sul mercato della prossima estate, mirino su un giocatore della Lazio che sta strappando applausi e piace moltissimo ai rossoneri

Non è stato un avvio di stagione particolarmente brillante per il Milan, che sta provando comunque a rimettersi in carreggiata tra alti e bassi. I rossoneri devono tenere fede alle proprie ambizioni e a quelle della piazza e per questo stanno organizzando una reazione, per arrivare nella migliore posizione possibile, in campionato e in Champions League, al giro di boa stagionale.

E’ un Milan che dovrà fare di tutto per essere nelle condizioni, a metà annata, di poter ancora inseguire i propri obiettivi, per avere appeal sul mercato di gennaio e procedere ad alcuni rinforzi. La campagna acquisti estiva, fin qui, non si è rivelata esattamente entusiasmante, con un rendimento troppo a singhiozzo dei nuovi arrivati.

Anche i big del gruppo storico, per la verità, non si sono espressi a livelli altissimi fin qui, fatta eccezione per qualcuno. Il valore della rosa comunque è indubbio e starà a Fonseca tirare fuori il massimo da questa squadra. Sulla quale la dirigenza riflette già, in vista del prossimo anno, quando secondo i parametri operativi di Red Bird potrebbe esserci ancora molto rinnovamento. Tra i potenziali volti nuovi, c’è un giocatore della Lazio che ha impressionato il Milan, che a questo punto pensa seriamente a lui.

Milan, tutto su Nuno Tavares: è lui l’erede di Theo Hernandez

Parliamo di Nuno Tavares, forse la principale rivelazione di questo avvio di campionato in tutta la Serie A. Il laterale mancino portoghese classe 2000 ha avuto un impatto dirompente sulla Serie A.

Il suo acquisto in prestito con obbligo di riscatto della Lazio dall’Arsenal era passato forse un po’ inosservato. Ma i numeri di Tavares stanno mettendo d’accordo tutti. Ben sette assist in sette presenze in campionato, una vera e propria arma in più nel reparto offensivo per Marco Baroni, che se lo gode tutto.

Il Milan ha toccato con mano la forza di Tavares. Che ha piazzato due assist contro i rossoneri, al suo debutto nel campionato italiano, facendo fuoco e fiamme sulla sua fascia di competenza. Alla Lazio basteranno 5 milioni per riscattarlo, il suo valore è destinato a moltiplicarsi. Il Milan a questo punto prepara già un’offerta irrinunciabile, specialmente nel caso in cui Theo Hernandez non dovesse rinnovare e decidesse di andare via a fine stagione.