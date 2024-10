Il Milan corre ai ripari: si chiude per il primo colpo di gennaio

La sconfitta arrivata contro il Napoli ha definitivamente escluso il Milan dalla lotta scudetto con i rossoneri che sono già ad 11 punti di distacco dalla capolista seppur con una partita in meno.

Una batosta per il Milan che ad ottobre si vede già costretto a dire addio al primo obiettivo stagionale e con una situazione non semplice in Champions League dove ha collezionato due sconfitte in tre partite.

Il calciomercato di gennaio è ancora molto lontano per con il club che dovrà aspettare per apportare quei correttivi che appaiono necessari per migliorare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Le idee però appaiono abbastanza chiare in casa Milan con la dirigenza che ha in mente quali siano i reparti da sistemare per avere un organico maggiormente competitivo. L’infortunio di Bennacer ha lasciato Fonseca con gli uomini contati a centrocampo e, la squalifica di Reijnders ha lasciato la squadra senza grandi idee contro gli uomini di Antonio Conte.

Milan, nome caldo sul mercato: i rossoneri provano a chiudere l’affare

Nel mirino del Milan c’è Cesare Casadei del Chelsea. Il talento italiano della nazionale under 21 è rimasto a Londra durante lo scorso mercato per provare a giocarsi le carte alla corte di Enzo Maresca. Il poco spazio trovato in questa prima parte di campionato però potrebbe portarlo a cambiare aria a gennaio.

Il centrocampista ha affermato di aver preso la decisione di restare al Chelsea per evitare un’altra partenza in prestito volendo dare continuità al suo cammino nella squadra londinese. Lo spazio che è riuscito a ritagliarsi finora però è molto ristretto e non è da escludere una sua partenza alla riapertura della sessione invernale di trattative.

Il Milan, complice l’infortunio di Bennacer, è in difficoltà in mezzo al campo e l’acquisto di Casadei porterebbe qualità e quantità ad un reparto che in più di un’occasione ha dimostrato di essere in difficoltà. L’ex giocatore dell’Inter non chiuderebbe di certo le porte al Milan seppur dovesse arrivare inizialmente con la formula del prestito.

Nonostante Ismael Bennacer dovrebbe recuperare per il mese di febbraio, in casa Milan c’è preoccupazione per le condizioni dell’algerino che nell’arco di un anno e mezzo ha subito due gravi infortuni che lo hanno lasciato fuori dai campi per più di un anno. Non potendo fare completo affidamento sull’ex Empoli una pedina in mezzo al campo arriverà di sicuro e Casadei appare il profilo adatto per la squadra di Fonseca.