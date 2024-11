Calendario Milan, quando si giocano le prime partite del 2025 in Serie A: date e orari ufficiali

Quando si giocano le prime partite del Milan del 2025 in Serie A: data e orario ufficiali dei match contro Como e Cagliari

Il Milan si prepara per affrontare il Monza nella giornata di domani per quella che è l’undicesima giornata di Serie A. Ricordiamo però che i rossoneri non hanno giocato contro il Bologna a causa del rinvio imposto dal Sindaco del capoluogo emiliano. Quando si recupererà è impossibile dirlo adesso: non ci sono slot disponibili visto che entrambe le squadre sono impegnate anche in Champions League.

Un’altra partita da recuperare per il Milan è quella contro il Como al Sinigaglia, inizialmente in programma fra il 4 e il 5 gennaio 2025. Non si giocherà perché i rossoneri, il 3 gennaio, saranno in campo a Riad contro la Juventus per la semifinale della Supercoppa Italiana. Per il match col Como però non ci sono problemi: la Lega Serie A, infatti, ha già ufficializzato la data del recupero di quella partita. I rossoneri adesso hanno il calendario completo fino alle prime due partite del nuovo anno. In questo modo Fonseca e il suo staff potranno programmare la stagione al meglio.

Quando si recupera Como-Milan, data e orario ufficiali

La prima partita che il Milan giocherà nel 2025 è, appunto, quella contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Se le cose dovessero andare bene, i rossoneri saranno poi in finale (contro Inter o Atalanta) in 6 gennaio alle ore 20:00. Per quanto riguarda, invece, la Serie A, il ritorno in campo è fissato all’11 di gennaio 2025.

In quel giorno, infatti, il Milan tornerà a San Siro per affrontare il Cagliari (che è tra l’altro l’avversario di settimana prossima, in Sardegna, prima della sosta di novembre) alle ore 20:45. La partita contro il Como, invece, è stato fissata per il 14 gennaio 2025 alle 18:30. Sono queste quindi le date ufficiali delle prime partite dei rossoneri per il nuovo anno, che è ormai sempre più vicino. Mancano due mesi alla fine del 2024 e saranno lunghissimi e pieno di impegni fra tutte le competizioni. Lunghi e difficili, e soprattutto da non sbagliare: il Milan è ormai sempre più lontano dalla testa della classifica ed è già costretto a rincorrere se vuole davvero entrare nella lotta Scudetto. E deve farlo fin da subito: Monza e Cagliari sono due trasferte da non sbagliare, e di mezzo c’è anche il Real Madrid in Spagna in Champions League. Non è decisiva perché la qualificazione dei rossoneri al prossimo turno non può passare dal Santiago Bernabeu: per vincere lì servirà un miracolo. Più abbordabili, invece, Slovan Bratislava, Girona e Dinamo Zagabria.