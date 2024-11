Fonseca sorprende tutti: non solo Leao, altre due esclusioni inaspettate

Non solo Rafael Leao: Fonseca pensa ad un’altra doppia esclusione per la partita contro il Monza di domani

Rafael Leao fuori dai titolari anche domani contro il Monza. Paulo Fonseca sta andando verso questa decisione per il match dell’U-Power Stadium. Nell’allenamento di rifinitura di oggi, infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore portoghese ha tenuto il numero 10 rossonero fuori dalla formazione iniziale. Sarebbe la seconda panchina di fila dopo quella contro il Napoli di martedì.

Sembra abbastanza evidente che Fonseca abbia lanciato dei segnali molto forti a Leao nelle ultime settimane ma la risposta non è quella che si aspettava. E se nel frattempo c’è un Okafor che dà qualcosa in più, in entrambe le fasi, è giusto che l’allenatore scelga di tenerlo in panchina. Il Leao visto finora in questa stagione è tutt’altro che indispensabile, anzi. La sensazione è che senza di lui la squadra giochi meglio. Ma la sua esclusione non dovrebbe essere l’unica nella partita di domani: ce ne sono altre due che sorprendono parecchio e riguardano entrambe la difesa.

Fonseca cambia la difesa: doppia esclusione a sorpresa

Emerson Royal le ha giocate tutte nell’ultimo periodo a causa dell’infortunio di Davide Calabria. Ora che il capitano è rientrato, ci si aspettava una titolarità domani a Monza ma, a quanto pare, partirà ancora dalla panchina. La sorpresa però è che non dovrebbe essere in campo dal primo minuto nemmeno il brasiliano perché Fonseca starebbe pensando ad una scelta parecchio a sorpresa.

Come riportato da Sky Sport, è Filippo Terracciano che dovrebbe giocare nel ruolo di terzino destro, lui che fino ad oggi è stato impiegato sempre e solo a sinistra come vice Theo Hernandez. Ora che il francese è tornato a disposizione dopo la squalifica, evidentemente Fonseca, che lo avrà visto bene in allenamento, vuole dargli una chance anche in quello che è il suo ruolo naturale. Terracciano è un ragazzo senza grandissime qualità ma è un lavoratore serio e soprattutto duttile: se ha fatto bene in questi giorni a Milanello è giusto che giochi. Ce n’è un’altra di sorpresa in difesa però ed è l’ennesima esclusione di Tomori: il tecnico è pronto a confermare la coppia Thiaw-Pavlovic che non ha fatto così male contro il Napoli (a parte l’occasione del primo gol dove però l’errore è di tutta la fase difensiva). Insomma, una tripla sorpresa quindi, anche se le panchine di Leao e Tomori ormai stanno diventando tutt’altro che sorprendenti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.