Il video che manda i tifosi in lacrime, ultim’ora Tacconi

Stefano Tacconi, importanti aggiornamenti sulle sue condizioni: l’ultimo video commuove i suoi tifosi e non solo

Una carriera ricca, ricchissima, di successi nel mondo del calcio. Soprattutto con la maglia della Juventus in cui era diventato un vero e proprio idolo della tifoseria. Poi, poco più di due anni fa, ha rischiato seriamente di lasciarci per sempre. Una terribile emorragia cerebrale che lo ha colpito quel maledetto 13 aprile del 2022.

Momenti drammatici per lui e, soprattutto, per la sua famiglia: il coma, il ricovero nell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo durato poco più di quattro mesi. Poi il ritorno alla vita grazie ad una lunga riabilitazione. Stefano Tacconi è completamente rinato. L’ex estremo difensore sa benissimo di aver affrontato una delle partite più difficili della sua vita: quella contro la morte.

Ci è riuscito alla grande. Proprio come se avesse parato un calcio di rigore all’ultimo minuto di una finale. Il nativo di Perugia non si è mai arreso, non ha mai mollato. Tanto è vero che ha trovato anche la forza di scrivere un libro dal titolo “L’arte di parare – Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita” (Rizzoli editore).

Tacconi, l’ultimo video commuove tutti: “Ce l’ho fatta”

Un libro per dimostrare a tutti di avercela fatta e che, se ci è riuscito lui, allora tutti possono farcela. Parola proprio di Tacconi che, visibilmente emozionato, racconta tutte le emozioni che ha provato nel scrivere il libro. Tra i presenti anche un suo ex collega e, definito dai media, “rivale storico” come Walter Zenga. I due, invece, hanno smentito le voci e dimostrato di essere ottimi e grandi amici.

Una nuova vita, quindi, per l’ex calciatore umbro che ha rischiato seriamente di morire quel giorno di aprile. Il tutto dopo aver preso parte ad una partita di beneficenza quando venne colpito da un aneurisma cerebrale. A salvargli la vita suo figlio Andrea che, in quel momento, era con lui. “Pensavo di essere immortale ed invece dietro l’angolo c’era qualcosa di inaspettato” rivelò alla Toffanin nel corso di un suo intervento a “Verissimo”.

Alla presentazione del suo libro, invece, ha invitato tutti coloro che stanno soffrendo a non mollare: “Se io ce l’ho fatta ce la possono fare tutti. Da una sconfitta nasce sempre una grande vittoria. Ripartire da zero è stata la fatica più grande della mia vita (dopo il malore che lo ha colpito, ndr)”.