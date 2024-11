Kyrgios ci ricasca ancora, stavolta i tifosi sono furiosi

Nick Kyrgios è riuscito ancora una volta a far parlare di sé con dichiarazioni che hanno nuovamente mandato su tutte le furie i tifosi.

Gli appassionati di tennis sono ormai abituati alle ‘uscite’ di Nick Kyrgios. Il tennista e commentatore televisivo australiano ha avuto un certo risalto negli ultimi mesi non per le sue prestazioni sportive ma per i suoi continui attacchi a Jannik Sinner in seguito alla nota vicenda della doppia positività al Clostebol che vede coinvolto il numero uno del ranking ATP.

Kyrgios non crede affatto all’innocenza del 23enne di San Candido e non manca mai occasione per ribadirlo, attirandosi ovviamente attacchi e insulti da parte dei tifosi di Jannik. Ma il campione italiano non è l’unico tennista finito nel mirino del 29enne di Canberra. Qualche sera fa Kyrgios ha rilasciato un’intervista all’emittente ABC pronunciando altre frasi a dir poco discutibili.

Stavolta i bersagli del tennista australiano, vincitore di 7 titoli ATP e finalista a Wimbledon 2022, sono Andy Murray e Rafael Nadal. Sia il britannico che lo spagnolo hanno deciso di ritirarsi dal tennis giocato: Kyrgios ha commentato queste scelte ancora una volta in modalità che a molti è parsa inopportuna.

Kyrgios ci ricasca ancora: nuove bordate dell’australiano

L’australiano, infatti, ha chiaramente detto di non voler arrivare al traguardo finale come ci sono arrivati Murray e Nadal: “Non credo che le operazioni, il dolore, ne valgano la pena, secondo me”. Da tempo si parla di un ritorno in campo di Kyrgios ma al momento il 29enne è ancora fuori per infortunio dopo l’operazione al ginocchio e al polso.

Se tutto procederà nel migliore dei modi ci saranno buone possibilità di vederlo di nuovo nel circuito degli Australian Open 2025. Il suo obiettivo, come dichiarato da lui stesso, è quello di tornare ad alti livelli e provare a vincere un torneo del Grande Slam.

“Il chirurgo diceva che non sarei mai più stato in grado di giocare a tennis – le parole dell’australiano in una recente intervista – Ho detto al chirurgo di lasciarmi almeno altri 2 o 3 anni della mia carriera”. Kyrgios ha poi aggiunto di voler “zittire tutti” vincendo uno Slam, sottolineando che già adesso sarebbe in grado di battere almeno “il 50% dei giocatori“. Come sempre parole forti, quelle del grande talento, in attesa un giorno che possa far parlare anche il campo.