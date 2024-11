Monza-Milan, l’indizio di Fonseca: “Sono soddisfatto”

Fonseca cambia la formazione in vista di Monza-Milan, l’indizio arriva da questa intervista. Le parole del tecnico

Il Milan tornerà in campo domani per affrontare il Monza di Alessandro Nesta all’U-Power Stadium. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna contro il Napoli nel turno infrasettimanale di campionato, non hanno un altro risultato oltre alla vittoria. La distanza fra le prime posizioni della classifica è larghissimo e per questo non c’è tempo né modo di accumularne altro.

A Monza solo per i tre punti, è questo il mantra di Paulo Fonseca che sta andando verso un’altra importante decisione nella formazione titolare: fuori Rafael Leao, proprio come col Napoli. Al suo posto giocherà ancora Okafor, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto. Ad oggi, lo svizzero sta dando qualcosa in più dal punto di vista dell’applicazione, sia in fase difensiva che in quella offensiva, e per questo è giusto che giochi di più e al posto di chi, invece, non sta dando granché. L’allenatore non ha tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia del match ma, come al solito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. In questa occasione, ha lanciato un indizio abbastanza chiaro su quelle che saranno le sue scelte di formazione domani.

Monza-Milan, le parole di Fonseca

Il Milan contro il Napoli, secondo Fonseca, ha fatto una buona prestazione. Si è detto infatti soddisfatto nel post-partita in conferenza stampa, sottolinenando come in Italia nessuno abbia la qualità offensiva dei rossoneri. Una soddisfazione che lo porterà a confermare in gran parte la stessa formazione, eccetto ovviamente i rientri di Reijnders e Theo Hernandez dalle squalifiche.

“Abbiamo il ritorno di giocatori importanti che non hanno giocato contro il Napoli, ma chi invece è sceso in campo in quella partita ha mostrato quanto può essere importante. Sono soddisfatto di chi ha giocato contro il Napoli, sono pronti“, ha detto Fonseca. Non a caso, il tecnico domani è pronto a dare spazio anche a Terracciano ma stavolta a destra, così da lasciare la corsia di sinistra a Theo Hernandez. “È un punto importante e positivo per me, avere la possibilità di scegliere vari giocatori in questo momento è un punto positivo. I giocatori stanno lavorando tutti bene, per me è positivo quando è difficile scegliere. Penso che la squadra vinca con queste cose”, ha concluso il suo intervento. Insomma, idee chiare per Fonseca, nonostante le critiche che sta ricevendo in queste ore da una parte dei tifosi. Leao fuori è destinato a fare polemica per forza, ma il tecnico non si fa problemi: al primo posto c’è il bene del Milan.