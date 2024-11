Una mazzata per i tifosi del Milan, lo ha ammesso: preferisce la Juve

E’ uscito allo scoperto, parlando chiaramente della sua passione per i colori bianconeri della Juventus. Dichiarazioni che non possono far piacere ai tifosi del Milan

I ‘tradimenti’ nel calcio sono stati davvero tanti e molti cambi maglia hanno visto come protagonista il Milan. Tra i più recenti non si può certo non citare Hakan Calhanoglu, che dal rossonero ha deciso di legarsi ai cugini dell’Inter. Qualche anno precedente aveva fatto lo stesso Ronaldo il Fenomeno.

Il brasiliano super amato dal popolo nerazzurro oltre che dal suo presidente Massimo Moratti, ha indossato la maglia del Milan, dopo essere stato al Real Madrid, facendo soffrire non poco i sostenitori dell’Inter.

I cambi di maglia tra le due squadre sono stati davvero tanti, ma molti, anche se sono stati determinanti, come quelli di Seedorf o Pirlo, non hanno creato particolari emozioni alla tifoseria nerazzurra. Nell’era ‘cinese’ chi ne ha create tante, invece, è Leonardo Bonucci, che dopo solo un anno travagliato è però tornato a casa. Il centrale italiano è stato così capace di scontentare proprio tutti, dai tifosi del Milan a quelli della Juventus, ai quali aveva giurato eterno amore.

Milan tradito ancora, Weah: “Tutto sanno che tifo Juve”

Ci sono poi giocatori, che non hanno compiuto alcun tradimento, ma non hanno avuto problemi ad ammettere la loro fede calcistica, diversa dalla squadra in cui hanno magari scritto pagine di storia importante. E’ normale, d’altronde, tutti da bambini siamo stati tifosi di una squadra.

Lo è stato anche George Weah, ma non per il Milan. Il calciatore liberiano ha divertito e fatto impazzire tanti tifosi del Diavolo, quando ha indossato e onorato la maglia rossonera, ma non ha mai nascosto la sua passione per la Juventus. Così la sera della premiazione per il Pallone d’Oro lo ha voluto ricordare ancora una volta: “Riuscire ad affermarsi in Europa, arrivando dall’Africa è stato molto difficile, ho fronteggiato difensori straordinari. Lavoravo per diventare uno dei migliori. Il calcio era la mia vita e lo è ancora, io gioco perché solo il calcio mi rende felice. Se ho difficoltà sul lavoro torno a casa e guardo le partite. Squadre per la quale fa il tifo? Sapete della Juventus e del Tottenham, ma anche se amavo il bianconero ho fatto il mio dovere col Milan! Adoravo Platini e sono felice che mio figlio giochi per la Juve”. Weah non ha fatto altro che ribadire quanto già affermato più volte, ma per i tifosi del Milan resta una ferita aperta.