Fonseca elogia Morata: “L’uomo della partita”. Poi promuove la reazione di Leao

Fonseca ha parlato a Sky Sport al termine di Monza-Milan: ecco tutte le dichiarazioni del mister rossonero.

Il Milan torna alla vittoria dopo una partita combattuta contro il Monza. Si tratta del primo successo lontano da San Siro per la squadra, che dopo il KO contro il Napoli doveva obbligatoriamente tornare a conquistare i 3 punti. Ora testa alla trasferta di Champions League contro il Real Madrid.

Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport al termine del match disputato all’U-Power Stadium e ha risposto anche a ciò che ha detto Youssouf Fofana, secondo il quale il Milan non ha giocato bene stasera: “Il risultato era la cosa più importante. Non sono totalmente d’accordo con Fofana, abbiamo avuto dei grandi momenti durante la partita e meritavamo di vincere con più gol di vantaggio per quanto fatto nel secondo tempo“.

Paulo Fonseca, le dichiarazioni dopo Monza-Milan

Si parla poi di Real Madrid-Milan, il mister portoghese commenta così: “Sono sempre galvanizzato per ogni partita. Non penso che quella contro il Real Madrid sarà più importante di quella giocata oggi, sono tutte importanti e dobbiamo sempre pensare a vincere. Giocare a Monza è sempre difficile, nella scorsa stagione il Milan ha perso qui. Oggi abbiamo vinto e lo abbiamo fatto molto bene“.

Inevitabile una domanda su Rafael Leao, subentrato nel secondo tempo. Fonseca è contento del suo approccio: “È entrato bene, questa è la cosa importante. Importante avere la sua reazione quando entra, è quello che voglio. È pronto per Madrid“.

L’ex tecnico di Roma e Lille è particolarmente soddisfatto della prestazione di Alvaro Morata, nonostante il mancato gol: “Morata ha avuto delle opportunità, se non lo avesse avute sarei preoccupato. Do tanto valore a quello che ha fatto. Per come ha giocato è stato magnifico, è stato l’uomo della partita in tutti i momenti. Vero che ha avuto delle occasioni e non ha segnato, il gol arriverà“.

Fase difensiva da tenere d’occhio, soprattutto nei primi 45 minuti i rossoneri hanno avuto dei problemi. Fonseca si è così espresso: “Nel primo tempo abbiamo concesso, ci è mancata un po’ di aggressività in alcuni momenti. Nel secondo tempo il Monza ha creato meno. Nell’intervallo abbiamo corretto quello che dovevamo difensivamente, poi è stata una partita sotto controllo.“.