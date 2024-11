Reijnders-Milan, confermata l’offerta per il rinnovo: “Siamo in trattativa”

Il club rossonero e il centrocampista olandese vanno verso il prolungamento contrattuale: anche il padre del giocatore ne ha parlato.

Tra i volti nuovi che sono approdati al Milan negli ultimi due anni c’è Tijjani Reijnders, forse poco conosciuto in Italia prima del suo arrivo e che con il passare del tempo ha messo in mostra le sue qualità. Sicuramente è uno degli elementi più importanti della squadra di Paulo Fonseca e la sua assenza contro il Napoli si è fatta sentire parecchio.

Il nazionale olandese è il giocatore con maggiore tecnica a centrocampo e non c’è nessuno che lo possa sostituire, perché nessuno ha caratteristiche simili alle sue. Certamente pesa l’assenza per infortunio di Ismael Bennacer, che non è certamente un alter ego dell’ex AZ Alkmaar ma che è comunque un calciatore di qualità che sarebbe servito. Purtroppo, quando mancano le prime scelte, emergono le mancanze dell’organico e inevitabilmente la dirigenza attira critiche per non aver fatto un mercato abbastanza completo.

Milan, negoziazione in corso con Reijnders: parla il padre

Reijnders contro il Monza potrà tornare regolarmente a giocare titolare, affiancando Youssouf Fofana e cercando di dare quelle geometrie che contro il Napoli sono mancate. Il 26enne di Zwolle è anche uno che sa inserirsi bene in fase offensiva, anche se non sempre è preciso al momento di calciare o di servire l’assist. Comunque, nella sua ultima presenza in campo contro il Club Brugge ha segnato gli unici due gol della sua stagione e ha dimostrato di poter fare male alle difese avversarie. Se diventa più bravo nella finalizzazione, può essere ancora di più un valore aggiunto per il Milan.

Il club crede molto in Tijji e per questo ha avviato la trattativa per il rinnovo del suo contratto, oggi in scadenza a giugno 2028. C’è sul tavolo un’offerta per prolungarlo fino al 2030 con aumento dello stipendio rispetto a quello attuale da circa 1,7 milioni di euro netti annui. Un nuovo accordo potrebbe portare il nazionale olandese a percepire sui 2,8-3 milioni. Arrivare alle firme prima della fine del 2024 sarebbe una buona mossa per respingere eventuali offerte dall’estero, dove non mancano estimatori. Da ricordare che Reijnders per venire al Milan ha rifiutato il Barcellona e alcune squadre della Premier League.

Lo ha confermato il papà-agente Martin non molto tempo fa e nelle scorse ore al Telegraaf ha anche confermato l’esistenza dell’offerta rossonera per il rinnovo del figlio: “Questo è davvero un grande gesto, solo i grandi club lo fanno. Tijjani si sente a casa nel club e in città, è sensibile all’apprezzamento che riceve dal Milan.“.

Dando uno sguardo al suo profilo Linkedin, Reijnders senior aveva già confermato le discussioni sul prolungamento contrattuale dopo Milan-Brugge: “Siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto migliorato! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!“. Ci sono buone possibilità che le parti arrivino a un’intesa totale senza impiegare troppo tempo.