Ritorno di fiamma, il Milan ci prova di nuovo: assalto al bomber

Guai per lui in Inghilterra: ritorno in Serie A possibile a gennaio, il Milan potrebbe riprovarci. Tutti i dettagli

Il Milan in estate aveva un grande obiettivo: acquistare un nuovo attaccante dopo l’addio di Olivier Giroud. Per lungo tempo è andata avanti la trattativa per Joshua Zirkzee: i rossoneri avevano detto sì al pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni, ma poi qualcosa è andato storto. Le cronache parlando in un intoppo con l’agente per una commissione da 10 milioni ma nessuno ha mai confermato ufficialmente.

L’olandese era il primo obiettivo: il Milan lo aveva scelto come futuro numero nove e sarebbe stato un grande acquisto. Non c’è alcun dubbio sul fatto che la società avrebbe dovuto fare uno sforzo per portarlo a casa: su di lui si poteva costruire il presente ma anche il futuro. Niente da fare però, e alla fine è arrivato Alvaro Morata, che è costato molto meno: 13 milioni di clausola rescissoria, ingaggio e commissioni alla portata. Lo spagnolo è un campione in campo e fuori e il suo è stato un arrivo importante ma sarebbe stato ancora meglio prenderli tutti e due. L’ex Atletico Madrid sta facendo un po’ di fatica a trovare il gol e Abraham è tutt’altro che un cecchino. Ecco perché a gennaio potrebbero riaprirsi le porte all’acquisto di un altro centravanti. E attenzione alla possibile sorpresa.

Vuole tornare subito in Italia: il Milan può riprovarci

Zirkzee nel frattempo si è accordato col Manchester United: parliamo sicuramente di un club prestigioso ma in questo periodo storico è tutt’altro che una grande scelta per la propria carriera. Tra l’altro è stato voluto fortemente da Ten Hag, esonerato pochi giorni fa dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro il West Ham. In arrivo c’è Ruben Amorim e vedremo se con lui troverà spazio o meno, altrimenti…

Altrimenti non è da escludere che l’olandese possa finire sul mercato già a gennaio. A quel punto il Milan potrebbe fare un tentativo, magari con la formula del prestito e con parte dell’ingaggio pagata dai Red Devils. Un’ipotesi parecchio remota però: dopo quanto accaduto in estate, i rapporti con Zirkzee e con il suo entourage si sono complicati ed è difficile riallacciarli in maniera concreta. L’olandese però potrebbe spingere comunque per un ritorno in Serie A e a quel punto attenzione alla Juventus: con un Vlahovic un po’ in difficoltà, Thiago Motta potrebbe spingere per riavere con sé quell’attaccante che, sotto le sue direttive, aveva incantato l’Italia e l’Europa intera.