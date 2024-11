De Zerbi lo vuole a Marsiglia: l’ex Milan lascia la Serie A a gennaio

De Zerbi è concentrato sul campo, però da un occhio anche al mercato: vorrebbe un suo pupillo in squadra.

Il Marsiglia è quarto nella classifica della Ligue 1 con un ritardo di 6 punti rispetto al capolista PSG, che recentemente ha vinto 3-0 lo scontro diretto allo stadio Velodrome. Un KO che brucia per Roberto De Zerbi e la sua squadra, ora l’obiettivo è riscattarsi nella trasferta contro il Nantes.

Per il Marsiglia questa è una stagione molto importante, non ha una coppa europea da disputare e l’obiettivo è quello di tornare a qualificarsi in Champions League. In estate è stato fatto un mercato molto importante e l’auspicio della dirigenza è anche quello di poter dare un po’ di fastidio al dominante Paris Saint Germain nella lotta al titolo. Vedremo se l’OM riuscirà a impensierire i campioni in carica.

Calciomercato, il Marsiglia guarda alla Serie A

Il club francese ha pescato anche in Italia nell’ultima sessione estiva del calciomercato. In prestito oneroso con diritto di riscatto è arrivato il giovane talento argentino Valentin Carboni dell’Inter. Inoltre, a settembre è stato tesserato Adrien Rabiot, che dopo diverse stagioni alla Juventus era rimasto svincolato a causa del mancato accordo sul rinnovo del contratto.

Anche Ismael Bennacer era stato tra le idee di mercato dell’OM, che ha effettuato un tentativo a fine agosto: c’era l’ok del centrocampista algerino, non è stato trovato un accordo con il Milan. A proposito di centrocampisti, uno che sarebbe tanto piaciuto avere a De Zerbi è Manuel Locatelli, che proprio lui aveva valorizzato ai tempi del Sassuolo. Il lavoro fatto assieme ha permesso alla società emiliana di vendere il giocatore alla Juventus per circa 35 milioni di euro.

Nonostante qualche sondaggio, Locatelli è rimasto a Torino. Ma De Zerbi non smette di sognare di poterlo ingaggiare. Se ci fossero le condizioni già a gennaio, chiederà uno sforzo alla sua dirigenza, altrimenti ogni eventuale discorso verrà rinviato alla prossima finestra estiva del calciomercato.

In questo momento il 26enne di Lecco è un titolare della mediana di Thiago Motta ed è difficile pensare a una cessione a metà stagione. Sta anche facendo abbastanza bene, quindi la Juventus se lo dovrebbe tenere stretto.