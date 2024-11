Kyrgios-Sinner, nuova bufera: “Mi faccio schifo da solo”

Nick Kyrgios contro Jannik Sinner, scoppia una nuova bufera nel mondo del tennis: “Mi faccio schifo da solo”

Continuano a non placarsi affatto le polemiche, nel mondo del tennis, che vedono come protagonisti Nick Kyrgios e Jannik Sinner. D’altronde non è affatto un mistero che i due non abbiano un buon rapporto. Guai, quindi, a chiamarli “amici” ma solamente colleghi. L’atleta australiano, in più di una occasione, ha punzecchiato il numero uno al mondo su vari argomenti.

L’ultimo relativo al “caso doping“. In merito a questa lite, a distanza, ha voluto esprimere il proprio pensiero Andrea Scanzi. Il noto blogger e scrittore, molto seguito sui social network, è anche un grande appassionato di tennis. Di conseguenza un fan sfegatato del nativo di San Candido. Non tutti, però, sapevano che prima di lui ammirava anche il classe ’95 di Canberra.

Una posizione che, però, è cambiata dopo che l’australiano ha accusato, in più di una occasione, il tennista italiano soprattutto dopo la sua positività al Clostebol (anche se solo millesimale). Non solo: per Kyrgios ci sarebbero dei favoritismi nei confronti dell’azzurro. Con tanto di insulti a livello personale. Insomma, quasi come se avesse del rancore nei suoi confronti. Questa volta, però, è stato Scanzi a voler dire la sua.

Kyrgios contro Sinner, pesante attacco: “Mi faccio schifo da solo”

Andrea Scanzi non ci sta e decide di puntare il dito contro il tennista australiano. Dalle sue parole, infatti, si capisce chiaramente di non essere più un suo sostenitore. Anzi, decisamente il contrario. Dal proprio canale ufficiale di “YouTube” il giornalista ci tiene a precisare di “farsi schifo da solo” per aver tifato per anni l’atleta. Anzi, anche il blogger ha utilizzato termini pesanti definendolo un vero e proprio “citrullo”.

“Kyrgios è un tamarro e coatto che spara p******e dalla mattina alla sera su Sinner. Sono due anni che frigna per un infortunio che poteva risolvere in 4 o 5 mesi e ora si è messo in testa che la terra è piatta e che l’uomo non è mai stato sulla luna“.

La cosa certa è che Kyrgios continua a non farsi affatto dei nuovi amici italiani. Anzi, tutt’altro: un altro nemico si è aggiunto alla lista. Le sue polemiche, infatti, continuano a far scatenare i sostenitori del numero uno al mondo che gli puntano il dito contro.