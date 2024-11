Milan, assalto al terzino italiano se dovesse salutare Theo

Non è da escludere l’addio di Theo Hernandez al Milan alla fine della stagione ed il Milan si sta cautelando mettendo nel mirino un terzino sinistro italiano.

Il francese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e, se non dovesse giungere il rinnovo prima della fine del campionato, il suo addio a Milanello sarà più che probabile.

Le trattative per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez con il Milan sono ferme da tempo. L’entourage del terzino francese ha incontrato il club in più di un’occasione ma permane la distanza tra le parti con i rossoneri che dovranno fare un grande investimento per trattenere il laterale della nazionale transalpina. Un esborso che andrà a sommarsi a quello per tenere al Milan Mike Maignan, anche lui giunto ad un anno e mezzo dalla scadenza del contratto.

Il Milan ha individuato il sostituto di Theo Hernandez

La situazione riguardante il contratto di Theo Hernandez sta preoccupando il Milan che si sta guardando intorno per trovare un sostituto all’altezza. Nel mirino dei rossoneri è finito Udogie, laterale del Tottenham che potrebbe far ritorno in Serie A al termine del campionato in corso.

Va detto che Theo Hernandez ha più volte ribadito di voler restare al Milan trovandosi molto bene a Milano ed essendosi stabilito alla perfezione con la sua famiglia nel capoluogo lombardo. Diventato ormai un simbolo della squadra rossonera, il laterale francese è disposto a proseguire la sua carriera con la maglia del Milan ma andrà trovato un accordo per il suo ingaggio con il terzino che vorrebbe arrivare almeno a 7 milioni di euro a stagione.

Sulle tracce di Theo Hernandez ci sono diverse squadre europee. Dal Bayern Monaco al Real Madrid passando per il Manchester United sono molte le squadre che hanno messo nel mirino il laterale, pronte a mettere sul piatto una somma intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al Milan di andare dal Tottenham con la forza economica per prendere Udogie ed avere ancora a disposizione una somma destinata al rinforzo di altri reparti.

Udogie è ormai stabilmente nel giro della nazionale di Luciano Spalletti e sta facendo bene con la maglia degli Spurs. Un suo possibile arrivo al Milan andrebbe a sistemare la fascia sinistra per diversi anni con il terzino che tornerebbe in Serie A con un bagaglio di esperienza decisamente importante dopo gli anni passati in Premier League.