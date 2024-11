Reijnders sempre più totale: il Milan lo blinda, c’è un nuovo scenario

Il Milan si gode Tijjani Reijnders sempre più decisivo. Ora ha trovato anche la via del gol: ecco cosa sta succedendo

Lo scorso anno furono quattro i gol così come gli assist, per Tijjani Reijnders. Numeri decisamente migliorabili per un centrocampista con le qualità dell’olandese. Numeri che possono essere almeno raddoppiati per quanto il calciatore vada al tiro.

Nella stagione 2023/2024 sono state diverse, d’altronde, le occasioni sprecate dal centrocampista, ma secondo molti, la posizione fin troppo arretrata e il lavoro da ‘mediano’ svolto, non gli ha permesso di essere troppo lucido sotto porta. Anche quest’anno nonostante le tanti reti con l’Olanda, il vento al Milan non sembrava cambiare. Ad inizio stagione così Reijnders è andato tantissime volte vicino al gol, ma un po’ i legni e un po’ la sfortuna non lo hanno fatto gioire, fino al match contro il Club Brugge, in cui ha finalmente potuto esultare, per ben due volte.

Milan, Reijnders verso il rinnovo. Loftus-Cheek verso l’addio

Una doppietta, che lo ha liberato e che è arrivata dopo l’espulsione ingiusta contro l’Udinese. Ieri contro il Monza, poi, è tornato ad essere decisivo, segnando di testa. Nonostante una posizione un po’ più arretrata, dunque, l’olandese sta riuscendo a trovare spazio per inserirsi e trovare la via della rete.

Il classe 1998 si sta così dimostrando pure decisivo sotto porta. L’importanza del nativo di Zwolle nelle dinamiche del gioco rossonero sono ormai chiare a tutti. C’è un Milan con Reijnders e ce ne un altro, purtroppo, senza. Il 26enne è certamente uno degli insostituibili, è un centrocampista che sta diventando sempre più totale e il mondo del calcio lo apprezza sempre più. Le big, Manchester City, Barcellona e Chelsea, lo osservano, ma il Milan è pronto a blindarlo con un nuovo contratto a cifre raddoppiate rispetto all’attuale, addirittura fino al 2030.

Con questo ‘nuovo’ Reijnders, che può facilmente arrivare in doppia cifra, rinunciare ai dieci gol di Loftus-Cheek sarà certamente più facile. Se l’olandese sta crescendo sotto la gestione Fonseca, lo stesso non si può dire per l’inglese, che fatica a giocare per come sa. Quel calciatore, performante, capace di arrivare in doppia cifra non sembra esserci più. Loftus-Cheek sta dimostrando di non essere un giocatore adatto al portoghese. Già a gennaio, dunque, potrebbe fare le valigie. Arabia o Inghilterra, le possibili destinazioni.