Addio Ancelotti, il Real Madrid ha già scelto il sostituto

Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Ancelotti sulla panchina dei blancos, che hanno già un’idea su chi potrebbe sostituirlo.

Il Real Madrid sta vivendo degli anni molto positivi in cui sta vincendo tanti trofei. Il ritorno quasi a sorpresa di Carlo Ancelotti nell’estate 2021 ha consentito al club di arricchire ulteriormente una bacheca già ricchissima.

Due campionati, una Coppa del Re, due Supercoppa di Spagna, due Champions League, due Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club il bottino di queste ultime stagioni. I blancos sono sempre affamati di nuove vittorie e puntano a portarsi a casa nuovi trofei. Nella Liga hanno recentemente accusato un pesante KO contro il Barcellona, che si è imposto 4-0 al Santiago Bernabeu e ha allungato in testa alla classifica. Un segnale del fatto che la lotta per il titolo nazionale potrebbe essere molto difficile contro la squadra di Hansi Flick. In Champions League due vittorie e una sorprendente sconfitta contro il Lille, nel prossimo turno l’avversario sarà il Milan.

Real Madrid, chi potrebbe sostituire Ancelotti

Ancelotti ha un contratto fino a giugno 2026, ma non è escluso che possa lasciare la panchina madrilena al termine dell’attuale stagione. Ha rinnovato nel gennaio scorso, scacciando così l’ipotesi di poter diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. E, se non dovesse continuare a ricoprire l’attuale incarico, potrebbe terminare anche la sua carriera di allenatore. C’è la possibilità di assumere un altro tipo di ruolo nel Real Madrid, al quale ormai è legatissimo.

Da un po’ si parla di chi potrebbe prendere il post di Ancelotti e c’è un nome che sembra convincere più di tutti: Xabi Alonso. Sarebbe un ritorno, dato che il 42enne spagnolo ha militato nel Real Madrid come calciatore tra il 2009 e il 2014. Dal 2022 guida il Bayer Leverkusen, che nella passata stagione ha portato per la prima volta a vincere la Bundesliga. La squadra tedesca gioca un ottimo calcio e Alonso sarebbe un’ottima scelta per la panchina delle merengues. A lui pensa pure il Manchester City per l’eventuale sostituzione di Pep Guardiola.

Lo stesso Bayer Leverkusen sta entrando nell’ottica di poter perdere Xabi e valuta già qualche profilo per rimpiazzarlo. Tra questi c’è Sebastian Hoeness, condottiero dello Stoccarda che nel contratto ha una clausola di risoluzione da circa 5-6 milioni di euro.