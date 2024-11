Il prossimo bomber del Milan ha un nome: nessun dubbio per i rossoneri

Il Milan continua a guardarsi intorno alla ricerca dei giusti profili per rendere più competitiva la rosa e per l’attacco sembra essere stato individuato il profilo che scaccia via ogni dubbio.

Una rete di Reijnders basta al Milan per ottenere i tre punti contro il Monza ed evitare passi falsi in campionato, mentre si accinge ad affrontare una sfida complessa in Champions League: la trasferta spagnola contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Oggi settimo in classifica, il Milan vive un’annata molto altalenante, che finora ha manifestato una doppia necessità: tempo e rinforzi.

È chiaro che alla formazione di Paulo Fonseca manchi ancora la sinergia necessaria e probabilmente i piani alti del club dovranno favorire l’allenatore portoghese con nuovi innesti, calzanti rispetto alla sua idea di gioco. Non ha dubbi l’esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, sul fatto che la società si farà trovare pronta fin da subito. A partire dalla finestra invernale di trasferimenti.

Attraverso ‘TMW’, il giornalista fa un punto della situazione sulle idee che circolano in casa rossonera. Pare che il club si sia posto innanzitutto l’obiettivo di portare in rosa un vice Fofana e un vice Theo Hernandez. Nel primo caso Cardoso e Frendrup sembrano essere le due ipotesi più concrete, sebbene i costi siano da verificare. Da questo punto di vista si sarà più cauti rispetto all’attaccante, che la società potrebbe “bloccare” a gennaio e richiamare poi a giugno, quando sarà disposta a maggiori cambiamenti e avrà anche un gruzzoletto più consistente da investire.

Milan, scelto il prossimo bomber: è un vecchio pallino

Nonostante la fiducia nei confronti del 16enne Francesco Camarda, attaccante della formazione Milan Futuro e anche della Nazionale italiana di categoria, il club intende anche investire su un calciatore più adulto e con maggiore esperienza, che garantisca gol e affidabilità fin da subito. Camarda sarà tutelato e gestito, al fine di dargli tempo per crescere ed entrare nei meccanismi. Perciò in questo momento prende quota la possibilità di puntare su Giacomo Raspadori, con sempre meno spazio a disposizione nel Napoli, ma sopratutto su un vecchio pallino del club.

Si tratta del messicano Santiago Gimenez. Il Milan lo cerca da tempo e l’ha confermato non molto tempo fa lo stesso attaccante del Feyenoord, la cui società si è spesa al massimo per evitarne la cessione qualche mese fa, alla luce di una scorsa stagione da 23 reti in 30 presenze, soltanto in campionato. Secondo Ceccarini, sarà lui il nome di riferimento per un cospicuo investimento, mentre il 23enne continua il lavoro per riprendere la condizione dopo un infortunio patito alla coscia a inizio stagione. I prossimi mesi sveleranno maggiori indizi e intenzioni.