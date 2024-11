L’ex Juve per il Milan: assalto rossonero e tradimento in arrivo

Il Milan si lancia all’assalto di un ex giocatore della Juventus: può essere una mossa utilissima per Fonseca in vista del mercato di gennaio

I rossoneri hanno alcune lacune da colmare nella rosa e si stanno muovendo per farlo. Nella finestra di riparazione potrebbero arrivare un paio di colpi, di cui uno con il passato bianconero alle spalle.

Serve tanto al Milan per colmare il gap con le migliori del nostro campionato. Al di là dei punti, la squadra rossonera sta facendo fatica, come visto soprattutto nello scontro diretto contro il Napoli. Paulo Fonseca deve migliorare sotto tanti punti di vista e anche alcuni reparti, come la difesa, che sembravano sistemati, hanno bisogno di intervento. Pavlovic sta mostrando delle amnesie preoccupanti, dopo un ottimo inizio di campionato, Tomori è sempre a rischio per gli infortuni e Gabbia non ha forse lo spessore per guidare una difesa di prima qualità.

A gennaio di certo si tornerà sul mercato, con un paio di acquisti che sono già stati messi in preventivo e che dovrebbero risollevare le sorti del Diavolo. Proprio per quanto riguarda il centro della difesa c’è un nome che potrebbe far ritorno in Serie A, andando a vestire la maglia rossonera. Una vecchia conoscenza della Juventus, che era transitato anche a Roma prima di trasferirsi in Premier League.

Dean Huijsen può tornare in Serie A: c’è già la data dello sbarco

Stiamo parlando di Dean Huijsen, che la scorsa estate ha lasciato l’Italia per trasferirsi a titolo definitivo al Bournemouth. Il centrale classe 2005 aveva giocato 6 mesi nella Roma, mostrando buone qualità all’inizio ma andando via via perdendosi con il passare della gare. La Juventus, dopo averlo riportato alla base, ha deciso di non puntarci, vendendolo in Inghilterra e provando a monetizzare al massimo. Alla fine il Bournemouth si è presentato con un assegno da oltre 15 milioni di euro e l’affare è stato chiuso rapidamente.

Il 19enne fin qui ha trovato pochissimo spazio in Premier e questo sta frenando la sua crescita. Per questo il suo entourage sta pensando ad un avvio precoce alla nuova realtà, magari con un rientro in Italia. Il Milan ha già mosso i primi passi e potrebbe aver scavalcato l’Atalanta, che già la scorsa estate era stata piuttosto vicina al suo acquisto. L’operazione può andare in porto con un prestito con diritto di riscatto e rientrerebbe come età e prospettive nella logica del nuovo Milan voluto da Cardinale.