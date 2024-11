Sinner gratis in tv, la decisione manda in delirio i tifosi

Jannik Sinner è già a Torino per preparare al meglio le Atp Finals al via domenica prossima. Intanto, per tutti gli appassionati, è arrivata una graditissima novità

Un vero e proprio bagno di folla. Questa l’accoglienza riservata a Torino a Jannik Sinner, già arrivato nel capoluogo piemontese con ampio anticipo rispetto all’inizio delle Atp Finals, al via da domenica prossima all’Inalpi Arena.

Sarà una settimana di allenamenti e impegni extra tennis per Sinner, quella che precede il debutto nel torneo nel quale, lo scorso anno, è arrivato in finale, sconfitto in due set da Djokovic. Insieme agli altri colleghi, Jannik sarà coinvolto in una serie di iniziative organizzate dall’Atp per promuovere il torneo. Tra queste, il galà di apertura all’Inalpi Arena con l’esibizione dei cantanti Marco Mengoni, Blanco e Madame.

Il primo momento clou sarà giovedì con la cerimonia di sorteggio dei due gironi in cui saranno inseriti gli otto qualificati alle Finals. Il ritiro di Djokovic, sesto nella Race, ha sancito la qualificazione di Ruud, Rublev e De Minaur che vanno ad aggiungersi a Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz.

Sinner in chiaro in tv, dove vederlo gratis alle Finals di Torino

La formula delle Atp Finals resta sempre la stessa. Due gironi da quattro, in cui ognuno dei partecipanti sfida tre avversari. I primi due classificati passano in semifinale e si giocheranno l’accesso alla finalissima in programma domenica 17 novembre. La fase a gironi durerà, con due partite al giorno, fino a venerdì 15.

La bella notizia per tutti gli appassionati italiani è la possibilità di seguire gratuitamente un match al giorno delle Atp Finals sulle reti Rai. Ovviamente saranno trasmesse tutte le partite che disputerà Sinner con Rai 2 rete di riferimento per gli eventi in diretta. Lo scorso anno, la Rai ottenne risultati di ascolto di rilievo con le Finals di Torino grazie soprattutto al grande torneo disputato dal tennista azzurro. La finale tra Sinner e Djokovic è stata vista da ben 5.500.000 spettatori, un dato da prima serata.

Non solo le Finals. La Rai trasmetterà anche, come lo scorso anno, la Final Eight di Coppa Davis di Malaga. Gli azzurri di capitan Volandri, campioni in carica, disputeranno giovedì 21 novembre il loro match di quarti di finale contro l’Argentina. Nell’eventuale semifinale di sabato 23 ci sarà la vincente di Usa-Australia. Spagna-Olanda e Germania-Canada gli altri due quarti di finale.

Ovviamente sia gli incontri delle Atp Finals che quelli di Coppa Davis saranno visibili gratuitamente in streaming anche su RaiPlay, di cui potete scaricare l’applicazione da tutti gli store digitali per i vostri device.