20 milioni, una partita ed è maxi tesoretto Milan

Una partita che rappresenta una svolta: la sfida con il Real Madrid fa guadagnare almeno 20 milioni al Milan, il tesoretto è fondamentale per il futuro sul calciomercato

E’ stato un dolce risveglio, di sicuro, quello dei tifosi del Milan dopo la vittoria contro il Real Madrid. Una sfida a cui i rossoneri arrivavano con gli sfavori del pronostico piuttosto netti, ma riuscendo, in campo, a ribaltare tutto, regalandosi una grande serata di calcio e centrando un 3-1 meritato che entrerà nella storia del Diavolo.

Si è visto subito, dall’approccio, che gli uomini di Fonseca questa volta avrebbero offerto una prestazione di altissimo profilo per tutti i novanta minuti. Trovando dove colpire i ‘Blancos’ di Ancelotti, con un giusto atteggiamento tattico, qualità, accelerazioni e riuscendo, per larghi tratti, a dominare la partita, contro dei campioni d’Europa apparsi troppo brutti per essere veri, in un momento decisamente non facile come si era già visto nel ‘Clasico’ perso per 4-0 contro il Barcellona.

La vittoria ha diversi aspetti positivi. Fa sicuramente morale, aumenta la convinzione della squadra nei propri mezzi, rimette in corsa il Milan per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions, da’ nuova solidità alla panchina di Fonseca, che però dovrà confermare, nelle prossime settimane, i progressi mostrati in Spagna. E ci sono anche influssi più che positivi per le casse del club e sul mercato, con un ‘guadagno’ netto di circa 20 milioni in una volta sola.

Real Madrid-Milan nel segno di Leao: la quotazione sale di nuovo verso l’alto

La partita col Real ha proposto, tra i tanti temi, il ritorno ad altissimi livelli di Rafa Leao. Il portoghese si è scrollato di dosso l’apatia e le negatività di questo inizio di stagione e ha offerto una prova con tutto il meglio del suo repertorio e delle sue qualità.

Le giocate del portoghese hanno incantato e per una volta Leao ha unito la concretezza allo stile. Decisivo con le sue accelerazioni nello spaccare la difesa del Real, il suo zampino è nel secondo e nel terzo gol, propiziati con una girata non trattenuta da Lunin su cui si è avventato Morata e con un assist al bacio per Reijnders.

Tutto questo fa sì che la sua quotazione di mercato torni a salire. Oggi, Leao vale di nuovo intorno ai 100 milioni, risollevandosi dai presunti 80 dove era ‘sceso’ con il suo rendimento poco brillante nei tempi recenti. Nell’ottica di un addio sempre possibile, una buona notizia per il Diavolo, che di certo, se dovrà separarsene, non vorrà svenderlo.