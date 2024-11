Dalla Roma alla Fiorentina, che annuncio: “Si chiude a gennaio”

La Fiorentina non vuole più fermarsi ed è pronta a regalarsi un nuovo colpo. L’annuncio arriva in diretta

La Fiorentina è certamente una delle sorprese di questa prima parte di stagione. Il club viola di Rocco Commisso ha messo in atto una e vera propria rivoluzione nel corso dell’ultima estate, cambiando radicalmente volto alla squadra.

Dal portiere al centravanti, la Fiorentina, con Raffaele Palladino in panchina al posto di Vincenzo Italiano ha totalmente voltato pagina. Lo ha fatto chiaramente grazie al suo allenatore che ha cambiato tutto in squadra. De Gea e Kean ne sono diventati così gli idoli, ma i giocatori che stanno facendo la differenza sono davvero parecchi. L’ex Monza, poi, è stato bravo ad abbandonare la difesa a tre per puntare sul 4-2-3-1. A guidare la retroguardia è il giovanissimo Comuzzo. La classe e l’esperienza di Dodo e Gosens, poi, stanno facendo la differenza. La sta facendo anche la qualità del centrocampo. La dirigenza Viola è stata brava ad andare a pescare tra gli ‘scarti’ delle big e rilanciare dei giocatori, che non rientravano più nei loro piani. Così è arrivato Cataldi dalla Lazio, ma anche Yacine Adli, che puntualmente ha punito il Milan, col più classico gol dell’ex.

Dalla Roma alla Fiorentina: altro colpo dopo Bove per la squadra viola

Come Adli, anche Bove non ha voluto mancare all’appuntamento con la rete contro la sua ex squadra. Il centrocampista ha così contribuito alla goleada che soli pochi giorni fa la Fiorentina ha inflitto alla Roma.

Il club giallorosso non sta passando un buon momento e nonostante il talento, tra le fila giallorosse, ci sia, fatica ad emergere. È successo questo con Bove, che insieme al suo entourage ha preferito così cercare fortuna altrove. Oggi tale scelta sta pagando e potrebbe esserci qualcuno pronto a seguirla.

Il suggerimento arriva direttamente da Firenze, da un tifoso DOC della Fiorentina, Andrea Savelli, che si è così espresso a TvPlay: “Spero Zalewski venga alla Fiorentina a gennaio! Vi farò vedere che è un giocatore forte, è un ottimo esterno”, chissà che il club di Firenze non raccolga il suggerimento. La Fiorentina potrebbe trovare strada spianata visto che la dirigenza della Roma ha provato in tutti i modi a vendere Zalewski, ma senza riuscirci. L’ultimo tentativo è arrivato con il Galatasaray. A gennaio, dunque, potrebbe essere la Fiorentina a provarci.