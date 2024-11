La penalizzazione ora è ufficiale: cambia tutto per la Juventus

La Juventus ha vissuto finora una stagione altalenante. La squadra di Thiago Motta non è però l’unica ad avere qualche difficoltà.

Il pari di Champions League complica ulteriormente le cose in casa Juve che – dopo quattro giornate – vede ridurre le possibilità di entrare nella Top 8 di Champions. Un nuovo format comunque che sta regalando grande sorprese e che vede chiaramente le difficoltà dei bianconeri a giocare su più competizioni.

Lo scorso anno non è stato cosi in quanto la Juve ha dovuto fare i conti con una penalizzazione che nel 2022/2023 gli ha negato l’accesso all’Europa. La storia recente del club ha fatto i conti con varie penalizzazioni, purtroppo i tifosi bianconeri ne sanno qualcosa e ora c’è la possibilità di una nuova penalizzazione in punti; stavolta non riguarda la Juve e non riguarda la serie A ma riguarda comunque una squadra avversaria della società bianconera.

Da qualche anno la Juve ha anche la seconda squadra, la Juve Next Gen, sulla scia delle squadre B che da anni vediamo in Spagna. Il nuovo progetto ha permesso ai bianconeri di portare tanti giovani in prima squadra, uno dei più noti recentemente è Niccolò Savona, a segno anche con l’Udinese. Quest’anno le cose sono più difficili per la Juve Next Gen che è chiamata a lottare nelle parti basse in classifica. Nel girone della Juve è stato penalizzato il Taranto e ora la Juve non è più all’ultimo posto in classifica.

Mancati pagamenti, ufficiale la penalizzazione per il club

Era nell’aria visto le difficoltà di questa stagione ma ora è ufficiale: il Taranto ha ricevuto una penalizzazione di 4 punti in classifica e scivola cosi all’ultimo posto dietro anche alla Juve Next Gen che cambia posizione nonostante le grosse difficoltà in questa prima parte di stagione.

La società era stata deferita dalla Covisoc ma ora è arrivato il comunicato della federazione, la penalizzazione di 4 punti riguarda il mancato pagamento entro il 1 Agosto 2024 degli emolumenti dei tesserati per i compensi relativi a Giugno 2024 e quindi a due mesi prima.

Una bella battuta d’arresto per la squadra pugliese e un futuro a livello professionistico sempre più a rischio; la Juve ora è penultima in classifica con 7 punti mentre il Taranto scivola da quota 10 a quota 6 in classifica, e ora rischia – oltre alle questioni extra calcistiche – di retrocedere e uscire fuori dalla categoria professionistica.