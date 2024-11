Serie A, che botta per un big: ufficiale, si deve operare

Brutte notizie per il club italiano. La squadra sperava di recuperarlo il prima possibile ma c’è un nuovo infortunio.

Prosegue la maratona di match tra serie A e coppe europee e dopo la Champions League questa settimana è il turno dell’Europa League e questa sera ci saranno diversi match. Si gioca anche la serie A visto la sfida a Marassi tra Genoa e Como, due squadre con difficoltà in questo momento e nelle retrovie del campionato.

Tra le rivelazioni di questa stagione c’è la Lazio di Marco Baroni, in lotta per un posto Champions e in prima linea anche in Europa League. L’ex tecnico del Verona ha assorbito benissimo il passaggio in una big, il club ha indovinato gli acquisti e quasi tutti stanno facendo bene; non tutti purtroppo con qualcuno alle prese con problemi fisici. Uno di questi è il centrocampista Gaetano Castrovilli.

La Lazio ha acquistato questo giocatore a parametro zero dalla Fiorentina, parliamo di un potenziale grande talento ma che negli ultimi anni ha vissuto diversi problemi con gli infortuni. Anche quest’anno purtroppo Gaetano è alle prese con gli infortuni ed ora è arrivata l’ennesima tegola; dopo alcuni accertamenti e secondo alcune nostre indiscrezioni Castrovilli dovrà operarsi al menisco e fermarsi nuovamente per diverso tempo.

Serie A, nuovo stop e stagione in bilico

Negli ultimi anni con la maglia della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha riportato diversi infortuni e da talento ed enfant prodige del nostro calcio la sua carriera è stata condizionata. Il giocatore aveva debuttato e trovato continuità anche con la Nazionale ma questa serie di infortuni hanno bloccato tutto; e purtroppo c’era il sentore circa le sue difficoltà.

Negli ultimi giorni Gaetano non si è allenato con il gruppo in diverse occasioni e dopo diversi controlli la società e il giocatore sono arrivati a questa decisione che terrà Castrovilli nuovamente fuori dal campo per diverso tempo. Ancora manca il comunicato ufficiale del club ma è ormai purtroppo certo che il giocatore resterà nuovamente ai box.

Baroni perde un giocatore nelle rotazioni anche se va detto che sta riuscendo a gestire la rosa nel migliore dei modi, sempre molto caparbio e capace di utilizzare tutto il materiale tecnico a disposizione. Questa sera la Lazio scenderà in campo contro il Porto e l’obiettivo è chiudere la qualificazione per le Top 8 il prima possibile.