Tutto svelato, ora non ci sono più dubbi: ultim’ora Sinner

Attesa alle stelle per Sinner alle Atp Finals di Torino. Ecco quando giocherà il numero uno del mondo

Un’accoglienza da star quella riservata a Jannik Sinner, arrivato domenica scorsa a Torino, sede delle Atp Finals al via da domenica 10 novembre.

Sinner si sta allenando sui campi indoor del Circolo della Stampa, seguito dal suo staff al completo. In attesa di testare il campo della Inalpi Arena, il numero uno del mondo alternerà le proprie sedute di preparazione con quelle dei suoi avversari ovvero Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz, Rublev, Ruud e De Minaur, quest’ultimi tre qualificati dopo la defezione di Novak Djokovic, vincitore in finale lo scorso anno proprio su Sinner.

Oggi, intanto, c’è stato il sorteggio dei gironi delle Finals di Torino. Sinner è capitato nel girone intitolato a Ilie Nastase insieme a Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Nel gruppo John Newcombe, invece, figurano Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Andrey Rublev e Casper Ruud.

Sinner, quando gioca alle Finals di Torino

Con il sorteggio dei gironi resta ora da definire il calendario degli incontri. Vedremo quale dei due gruppi sarà scelto per la giornata inaugurale del torneo, prevista domenica 10 novembre. Se dovesse essere scelto il girone di Sinner, allora l’azzurro disputerà i suoi match di singolare domenica, martedì 12 e giovedi 13 con eventuale semifinale sabato 16 e finale domenica 17 novembre in serata.

Qualora invece il girone di Sinner dovesse giocare per secondo, l’azzurro debutterà lunedì 11 per poi scendere nuovamente in campo mercoledì 13 e venerdì 15. Nelle giornate dedicate alla fase a gironi, i match di singolare si disputeranno alle ore 15 e alle 21. Stessi orari per le semifinali del sabato mentre la finale di domenica 17/11 è già fissata alle 18.

La formula del torneo è sempre la stessa. I primi due classificati di ogni girone accedono alle semifinali con incroci già stabiliti ovvero il primo nel gruppo Nastase affronterà il secondo di quello Newcombe mentre il vincitore di quest’ultimo andrà con il secondo piazzato nel girone Nastase.

Vi ricordiamo che tutti i match di Sinner nella fase a gruppi saranno trasmessi in diretta tv, in chiaro, su Rai 2 oltreché su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Su Sky ci sarà la copertura integrale anche del torneo di doppio con la coppia italiana formata da Bolelli e Vavassori inserita nel girone con Arevalo/Pavic, Bopanna/Ebden e Krawietz/Puetz.