Altro nazionale francese nel mirino: Milan, colpo in Serie A

Il club rossonero sta apprezzando le prestazioni di un giocatore che milita nel campionato italiano: operazione difficile, prezzo alto.

Sono tre i nazionali francesi presenti nel Milan: Mike Maignan, Theo Hernandez e Youssouf Fofana. Tre titolari, tre giocatori importantissimi e insostituibili per Paulo Fonseca. Lo abbiamo visto anche nella recente partita di Champions League vinta contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Non è escluso che la colonia francese possa crescere nella squadra rossonera. C’era già stata tale possibilità verso la fine della scorsa sessione estiva del calciomercato, quando il club aveva provato a prendere Manu Koné dal Borussia Moenchengladbach e non aveva potuto chiudere l’affare a causa delle mancate cessioni: c’era un problema di liste e serviva cedere qualcuno per fare spazio a lui. Poi il centrocampista è finito alla Roma ed è forse tra i migliori di una squadra che finora ha avuto tante difficoltà. Avrebbe fatto molto comodo al Diavolo.

Calciomercato Milan, nuovo nome per il centrocampo di Fonseca

In Serie A non mancano altri nazionali francesi che stanno facendo bene. Uno di questi è Marcus Thuram, oggetto del desiderio anche del Milan prima del passaggio all’Inter. E c’è anche Matteo Guendouzi, centrocampista che sta disputando una buona seconda stagione con la maglia della Lazio.

Il 25enne è un titolarissimo della mediana di Marco Baroni, allenatore che fin da subito gli ha dato fiducia e lo ha sempre schierato dall’inizio nel suo 4-2-3-1. Ha saltato solo la partita in trasferta contro il Twente a causa di un leggero problema fisico. Guendouzi è uno dei perni di una Lazio che si sta ben comportando sia in Serie A che in Europa League. I tifosi erano stati molto critici in estate, soprattutto quando è stato scelto Baroni invece di un allenatore dal nome più “altisonante”. Il 61enne toscano sta convincendo tutti.

Stando ad alcuni rumors di mercato, il Milan starebbe monitorando le prestazioni di Guendouzi. Non c’è assolutamente nessun contatto e, quindi, nessuna trattativa. Il francese è un centrocampista che piace, anche se pensare di portarlo a Milano è molto complicato: la bottega di Claudio Lotito è spesso carissima.

La Lazio ha riscattato Guendouzi dal Marsiglia per 13 milioni di euro e l’accordo prevede altri 5 milioni di bonus. La società biancoceleste valuta il cartellino almeno 30 milioni. Attenzione anche alle sirene dalla Premier League, dove ha già indossato la maglia dell’Arsenal in passato. In estate si era fatto avanti l’Aston Villa. Ora Lotito si tiene stretto il giocatore, a fine stagione si vedrà. Dipenderà tutto dalle offerte.