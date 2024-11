Il Milan non ha dubbi: assalto al pupillo di Inzaghi

Non ci sono soste per quello che riguarda il calciomercato con il Milan che proverà a sfruttare lo stop ai campionati per andare a chiudere gli affari in vista del 2025.

La grande vittoria ottenuta sul campo del Real Madrid ha ridato slancio al Milan che ora spera di chiudere questa fase di campionato con un successo in casa del Cagliari.

La prossima sosta per le partite delle nazionali darà l’opportunità ai club di andare a lavorare su quelle che saranno le trattative da chiudere in vista dell’inverno o della prossima stagione. Il Milan ha già in mente quelli che sono gli obiettivi da raggiungere per andare a migliorare il proprio organico e nel mirino è andato a finire un giocatore che sta facendo molto bene alla corte di Inzaghi. Durante i prossimi giorni potrebbero esserci i primi contatti tra le parti con il Milan deciso a chiudere l’affare in vista del prossimo campionato.

Milan, nome nuovo in difesa: nel mirino una stella della Serie B

Stando a quanto affermato da La Nazione, il Milan avrebbe messo nel mirino Simone Canestrelli, difensore centrale classe 2000 che sta facendo molto bene alla corte di Filippo Inzaghi al Pisa raggiungendo la testa della classifica di Serie B.

Il difensore è una delle colonne della squadra toscana che non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore a campionato in corso per provare a raggiungere la promozione in Serie A. Sul centrale c’è il forte interesse da parte del Bologna che vede in lui un possibile colpo per il prossimo campionato non essendo soddisfatto dei due centrali giunti in rossoblu durante la scorsa estate, Erlic e Casale.

Il Bologna è da tempo sul calciatore ed ha preso i primi contatti con il Pisa per il difensore. I rossoblu sarebbero disposti a prenderlo già a gennaio lasciandolo a disposizione di Inzaghi in prestito fino al termine della stagione. Una formula che potrebbe provare a ricalcare anche il Milan che è rimasto impressionato dalle ottime prestazioni di Canestrelli, autore anche di due reti in questa prima parte di stagione.

Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro con il centrale che salì alla ribalta nel 2021 quando fece il suo esordio con la nazionale under 21 italiana mettendo a segno tre reti nell’amichevole contro la Romania, il tutto dopo aver iniziato il match con un autogol. Un nome nuovo quindi per la difesa del Milan con i rossoneri intenzionati ad assicurarsi il talento italiano.