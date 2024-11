Un altro americano al Milan: Ibra vuole portarlo in rossonero

Il Milan lavora già sul mercato: Ibrahimovic ha individuato il profilo giusto per rinforzare la rosa, è un calciatore statunitense

La notte di Madrid è sicuramente da inserire nel libro della storia del Milan. Certo, i rossoneri hanno vissuto migliaia di notti così, con sette Champions alzate al cielo, ma battere il Real Madrid Campione in carica della competizione non è mai un’impresa semplice. E gli applausi in conferenza stampa riservati a Paulo Fonseca ne sono la prova.

Il tecnico lusitano ha compiuto un vero e proprio capolavoro in una notte in cui si sarà tolto sicuramente qualche sassolino dalle scarpe dopo essere stato messo in discussione un giorno sì e l’altro pure. Il 3-1 ha sicuramente dato autostima all’intero gruppo, forse ora più consapevole dei suoi mezzi ed ha restituito al Milan un Leao scintillante, autore di due assist.

Più che azzeccata, insomma, la gestione di Fonseca con lui, con le tante panchine delle ultime gare che hanno scatenato l’esterno portoghese. Ed ora testa al campionato, ben consapevole che ha decisamente rinsaldato la panchina con bulloni a prova di forza e può serenamente concentrarsi sul futuro.

Milan, ecco il nuovo rinforzo: connazionale di Musah e Pulisic

La dirigenza – Ibrahimovic – in testa – non ha mai dubitato delle doti qualitative di Paulo Fonseca, scelto appositamente nonostante una possibile rosa di candidati ben più corposa, da Antonio Conte – poi finito al napoli – fino a Maurizio Sarri e Max Allegri, sicuramente profili sicuramente più graditi alla tifoseria.

E, nonostante qualche momento difficile – prima del Derby è davvero andato vicino all’esonero – con la dirigenza che pure aveva provato a sondare altri profili. Sistemata – almeno per il momento – la questione allenatore, in via Aldo Rossi si lavora quindi per rinforzare la rosa in vista del mercato invernale.

E, complice anche la proprietà RedBird made in USA, nel mirino è finito un altro calciatore statunitense. Si tratta di Joe Scally, terzino destro che milita nel Borussia Monchengladbach fin dal 2021. Si tratta di un cursore di fascia ben dotato fisicamente, con i suoi 184 centimetri ed in grado all’occorrenza di giocare in posizione più avanzata sulla fascia destra e perfino come terzino a sinistra in caso di necessità.

Emerson Royal, d’altronde, non ha convinto ed il Milan, con Calabria in scadenza, deve rinforzare quella porzione di campo. In questa stagione, ben nove presenze in Bundesliga e due in Coppa DFB, di fatto la coppa nazionale tedesca con 971′ totali all’attivo.

Un contratto in scadenza nel 2027, ha una valutazione di circa 10 milioni. Ben 17 presenze nella nazionale USA, di certo potrebbero giocare in favore del Milan sia Musah che Pulisic, per una vera e propria colonia a stelle e strisce che potrebbe stabilirsi a Milano.