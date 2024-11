L’addio al Milan è scritto, nuova maglia in Serie A a gennaio

Oramai ci sono poco dubbi, il calciatore è destinato a lasciare il Milan: lo farà a gennaio nel mercato invernale

L’atmosfera in casa rossonera è decisamente altissima. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che non è cosa di tutti i giorni vincere in casa della squadra campione d’Europa come il Real Madrid. La voglia di continuare a fare bene c’è ed è evidente. Soprattutto dalle parole, post-partita, di Paulo Fonseca che ha mostrato tutto il suo orgoglio per la prova importante dei suoi.

Prima dell’ultima sosta per le nazionali il ‘Diavolo’ affronterà un altro match complicato. Nella giornata di oggi, alle ore 18, insidiosa trasferta in quel di Cagliari dove c’è il team di Nicola che ha un bisogno disperato di punti per ottenere una tranquilla salvezza. Nel frattempo, però, si pensa anche al futuro della squadra.

Un futuro che, però, non dovrebbe vedere come protagonista un attaccante. Quest’ultimo, infatti, è fuori da ogni tipo di programma tecnico della società e dagli schemi di gioco del suo allenatore. Molto vicina, infatti, la possibilità che possa andare via addirittura nella prossima finestra del calciomercato invernale di gennaio.

Milan, pochi dubbi: andrà via a gennaio

Attualmente è fuori per un problema fisico (sovraccarico al pube), ma anche i tifosi rossoneri hanno capito che Luka Jovic non rientra affatto nei piani del manager portoghese. Il centravanti serbo, nei primi di settembre, è stato tagliato dalla lista dei calciatori partecipanti alla Champions League. In campionato ha collezionato solamente tre presenze (senza mai trovare la via della rete) prima di infortunarsi. Senza dimenticare, inoltre, che è considerato una terza alternativa dietro a Tammy Abraham.

Il suo ciclo in rossonero potrebbe essere giunto al termine dopo quasi un anno e mezzo dal suo arrivo. Un futuro che, però, potrebbe ancora vederlo nel nostro campionato. Le squadre interessate all’ex Eintracht Francoforte e Fiorentina di certo non mancano. Tra i club che hanno bisogno disperato di una punta c’è sicuramente il Torino che poche settimane fa ha perso, per tutta la stagione, il capitano Duvan Zapata (rottura del legamento crociato anteriore).

Da non sottovalutare, inoltre, le opzioni che potrebbero portarlo al Venezia oppure all’Hellas Verona. Tra le squadre citate, però, quella in netto vantaggio dovrebbe essere quella dei granata che gli garantirebbe un ruolo da assoluto protagonista, nonché da titolare.