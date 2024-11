Tegola Fofana, brutta notizia per i tifosi del Milan

Notizia inaspettata per Fofana, ma Fonseca ne sarà molto felice: la decisione sul giocatore lascia spiazzati i tifosi

Il Milan ha conquistato Madrid e il Santiago Bernabeu. Martedì sera, nel match valido per la quarta giornata di Champions League, i rossoneri si sono imposti con il risultato di 3-1 grazie ad una straordinaria prestazione di squadra. Paulo Fonseca ha preparato al meglio la gara con la mossa a sorpresa Musah, che ha aiutato tantissimo Emerson Royal nel contenere Vinicius.

Fra i migliori anche Rafael Leao, tornato titolare dopo la doppia panchina contro Napoli e Monza. Sugli scudi anche Tijjani Reijnders, ormai sempre più importante per la squadra e affermato a livello europeo. Di quella serata, però, in tantissimi sono riusciti a conquistare un voto alto in pagella e fra questi c’è sicuramente anche Youssouf Fofana, autore di una prestazione incredibile, di dominio. Il francese ha avuto la meglio sul connazionale Tchouameni e anche su Luka Modric, è stato pazzesco sia in fase di non possesso che in quella di possesso (da un suo recupero è nato il gol di Alvaro Morata). Per lui però nelle ultime ore è arrivata anche una brutta notizia, inaspettata (un po’ meno brutta per i tifosi e per Fonseca).

Milan, Fonseca esulta: Fofana resta a Milanello

Fofana infatti non è stato convocato da Deschamps per le prossime partite di Nations League, in programma la prossima settimana durante la sosta dei campionati di novembre. Ci saranno Theo Hernandez e Maignan come sempre; out invece, a sorpresa, il centrocampista. Il commissario tecnico ha preferito fare altre scelte: al suo posto sono stati convocati Koné della Roma e Rabiot del Marsiglia (svincolato fino a poche settimane fa).

Una decisione, quella di Deschamps, che di certo non passa inosservata nemmeno in patria. Le prestazioni di Fofana con il Milan sono sotto gli occhi di tutti ed è davvero incredibile che non sia stato convocato dalla Nazionale. Ma da un certo punto di vista, è meglio così: Youssouf, per necessità, le ha giocate praticamente tutte, sia in campionato che in Champions League, ora avrà la possibilità di riposare e di lavorare a Milanello per recuperare le energie e la miglior condizione. Un’opportunità importante quindi per il centrocampista, che potrà finalmente fermarsi dopo mesi di grandi impegni. Il Milan ha bisogno di lui nella massima forma: in rosa non c’è un altro centrocampista con le sue caratteristiche. Un problema che forse la dirigenza dovrebbe risolvere a gennaio.