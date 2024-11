Ufficiale: esonero in casa rossonera, si cambia in panchina

Adesso è ufficiale l’esonero in casa rossonera: si cambia in panchina, l’attuale tecnico è stato sollevato dal proprio incarico. Il comunicato

Quando le cose non girano, si sa, il primo a pagare nel mondo del calcio è l’allenatore. Si tratta della legge non scritta ma a cui tutti fanno ricorso quando i risultati non arrivano. Quanto successo in casa rossonera nelle ultime ore non fa eccezione. Un vero e proprio siluramento, i tifosi sono rimasti senza parole dopo quanto successo. E ora è già caccia al successore.

C’è da dire che il tecnico era già sulla graticola da diverso tempo, non visto di buon occhio né dai tifosi né dagli addetti ai lavori. Si navigava a vista ma un possibile ribaltone era sempre dietro l’angolo, da diverso tempo. Troppe le sconfitte accumulate fin qui, ben cinque. Pur non essendo tantissime, si tratta comunque di un numero enorme per chi ha ambizioni altissime di classifica come il club rossonero.

Adesso è ufficiale, esonerato il tecnico rossonero! Arriva il comunicato

Alla fine la società ha deciso di procedere, dopo tre KO nelle ultime cinque gare. Ci riferiamo alla situazione del Rennes, club rossonero di Ligue 1, che ha appena dato il benservito a Julien Stephan.

Il tecnico era alla guida della squadra bretone dall’estate 2023, ma come detto la sua posizione era alquanto incerta. Già nel corso delle settimane si erano avuti segnali di frizioni con la dirigenza che voleva cambiare. Attualmente il club ha 11 punti in 10 partite e si sta avvicinando pericolosamente alla zona rossa della classifica. Nella serie di tre sconfitte nelle ultime cinque è inclusa una sola vittoria (oltre ad un pareggio). Troppo poco per chi aveva ambizioni di coppe europee ed era pronosticata ad inizio campionato tra le prime sei del lotto.

L’esonero è arrivato tramite comunicato, nonostante il tecnico fosse legato ai bretoni da lunga data. Infatti era tornato nel 2023, ma era già stato nella città francese per ben nove anni dal 2012 al 2021 prima come tecnico delle giovanili e poi dal 2018 come allenatore della prima squadra. La dirigenza, dove da qualche tempo lavora l’ex Milan Frederic Massara, ha voluto recidere una volta per tutte il rapporto con il tecnico francese.

Proprio per la presenza dell’ex rossonero c’erano state voci fino qualche settimana fa di un possibile approdo di Stefano Pioli al club francese o di qualche altro nome di spicco transitato per Milanello. L’italiano adesso si è accasato all’Al Nassr e quindi non è più tra i tecnici disponibili. In pole è dato Sampaoli. Nel comunicato apparso sui canali ufficiali del Rennes, si apprende come siano stati mandati via anche gli assistenti Zanko e Benaraibi.