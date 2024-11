Dal Real Madrid al Milan, un’opportunità da cogliere al volo

Dal Real Madrid al Milan, i rossoneri dovrebbero cogliere una grossa opportunità di mercato. Tutti i dettagli

Il Milan non è riuscito a conquistare una importante vittoria in quel di Cagliari. Un pareggio che, per come si era messa, sa un po’ di sconfitta. E ancora una volta in questo inizio di stagione, i rossoneri prima della sosta non riescono a vincere. Un problema per la classifica e un problema anche per l’ambiente, che ora affronterà le prossime due settimane fra critiche e tensioni, proprio come fatto dopo il pareggio con la Lazio e la sconfitta di Firenze.

In questo periodo di sosta, il Milan ha anche l’opportunità per fare un primo bilancio di questa stagione e capire il da farsi, soprattutto in ottica calciomercato di gennaio. La rosa presenta delle evidenti e palesi lacune, non colmate in estate: all’appello manca un vice Theo Hernandez, un sostituto di Fofana e forse un centravanti. Bisogna però riflettere anche sul ruolo di Loftus-Cheek e le sue prestazioni: una cosa è certa, da trequartista, in questo sistema di gioco, non rende. Ma è in buona compagnia: l’unico a riuscirci è Christian Pulisic. Servirebbe quindi anche un giocatore in quella posizione e il nome è già pronto e arriva proprio da Madrid.

Al Real Madrid non gioca: il Milan deve provare a prenderlo

Madrid è stato per il Milan meta di incredibile gioia dopo l’incredibile vittoria di Champions League. Durante i novanta minuti della partita, ha lasciato grossi dubbi la scelta di Carlo Ancelotti di non schierare Endrick né, soprattutto, Arda Guler. La gestione del talento turco è un caso di cui si parla molto nella capitale spagnola: il tecnico non gli sta dando lo spazio che la società, invece, vorrebbe.

Il Real Madrid è tornato a vincere ieri in campionato contro l’Osasuna (con tre infortuni di cui uno gravissimo di Eder Militao) e questo ha consentito ad Ancelotti di riportare un po’ di calma nell’ambiente. La sua posizione resta comunque in bilico ed è sotto attenta osservazione. Se l’allenatore italiano dovesse restare, a gennaio è quindi facile pensare ad una cessione di Arda Guler, magari con la formula del prestito. Il Milan dovrebbe farci un pensierino: il mago turco è stato vicino ai rossoneri prima di andare al Real ma troppo alte erano le richieste di commissioni agli agenti, ora è un nome che può tornare di moda. Un’occasione da cogliere al volo. “Il Real Madrid ci tiene tanto ad Arda Guler e vorrebbe che avesse più spazio. Ad oggi, penso sia difficile che possa lasciare la Capitale a gennaio, però, non è da escludere”, ha detto il giornalista Mirko Calemme in esclusiva a MilanLive.