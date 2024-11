Milan, grave problema di approccio: il dato è inquietante

Il grave problema di approccio del Milan certificato da un dato: non è solo una sensazione, è pura realtà. Lo dicono i numeri

La sosta è iniziata e per il Milan c’è finalmente la possibilità di riposare. Sono state settimane molto intense e ricche di impegni fra campionato e Champions League. I rossoneri, che hanno espugnato il Santiago Bernabeu pochi giorni fa con una prestazione pazzesca, sono riusciti a complicarsi la vita da soli con il pareggio di Cagliari che sa di sconfitta per come si era messa. Un risultato pessimo per la classifica e anche, e forse soprattutto, per il morale dell’ambiente.

La stagione del Milan sta assumendo dei tratti davvero strani: la squadra di Paulo Fonseca ha vinto il derby contro l’Inter e, come detto, contro il Real Madrid in Spagna, ma ha perso una marea di punti con squadre medio piccole come, appunto, il Cagliari. La sensazione è che ci sia una clamorosa ed evidente differenza di approccio al tipo di partite: quando si tratta di big match, Theo Hernandez e compagni difficilmente sbagliano atteggiamento, mentre in partite più facili sulla carta c’è la forte tendenza ad abbassare la guardia. A proposito di approccio: il primo gol di Zappa, arrivato dopo un solo minuto, è l’ennesimo subito ad inizio partita. E no, non è solo una sensazione: è pura realtà.

Milan, non è solo una sensazione: la statistica dice tutto

Un problema che in casa Milan non è di certo nuovo. Anche negli scorsi anni con Stefano Pioli si diceva la stessa cosa: troppo spesso i rossoneri iniziavano le partite malissimo per poi migliorare la prestazione col passare dei minuti. Il problema è che iniziare male significa esporsi a subire gol che poi diventa difficile rimontare. E questa non è solo una sensazione: c’è una statistica che lo certifica.

Come riportato da OptaPaolo su Twitter, nelle ultime tre stagioni (cioè dalla 2022 2023) il Milan è la squadra che in Serie A ha subito più reti nei primi cinque minuti di gioco (10). Un dato inquietante perché garantisce che quello che dicono i tifosi e non solo è pura realtà e non solo una sensazione. Le reti di Zappa del Cagliari di sabato sono tra l’altro un record: era da 38 anni che un difensore non faceva doppietta in Serie A, l’ultimo a riuscirci era stato Hans-Peter Briegel il 20 novembre 1986 con la Sampdoria. Un disastro su tutta la linea per una squadra, quella rossonera, che prima di ogni discorso tecnico e tattico, deve maturare sotto l’aspetto mentale. Il problema è che questo discorso ce lo portiamo dietro ormai da diversi anni: evidentemente, tanti dei giocatori dell’attuale rosa questa crescita non riuscirà a completarla mai.