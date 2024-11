Milan, troppi gol incassati: pronta la ricetta per la Juve

Il Milan è costretto a leccarsi le ferite dopo il pareggio, che sa di sconfitta, contro il Cagliari. Ora serve ripartire con nuove soluzioni

L’impresa al Bernabeu è già un lontano ricordo. Il Milan di Paulo Fonseca si è svegliato stamani da un brutto sogno, rappresentato dal pareggio contro il Cagliari. I rossoneri faticano così a dare continuità alle proprie prestazioni e i bei ricordi vengono subito offuscati da veri e propri incubi.

Il pareggio contro i sardi lascia tanto amaro in bocca perché subire tre gol in una partita, come ha fatto il Diavolo, non è accettabile. Il Milan, dunque, si complica vita e la zona Champions League ora è sempre più lontana. Paulo Fonseca deve porre subito rimedio ai tanti problemi difensivi mostrati dalla squadra: errori individuali, ma anche di gruppo, che devono essere risolti al più presto. Quando si tornerà dalla pausa per le Nazionali, ci sarà un altro match da non sbagliare. Come contro l’Inter e il Real Madrid, il Milan dovrà dare il meglio di se per ottenere un successo che possa rilanciare le ambizioni della squadra. A San Siro, infatti, arriva la Juventus di Thiago Motta e un passo falso metterebbe ulteriormente nei guai gli uomini di Paulo Fonseca.

Milan, due soluzioni per svoltare ancora: le mosse di Fonseca

Per battere la Juventus serve soprattutto il giusto atteggiamento. Quello che il Milan ha mostrato, come detto, contro Inter e Real Madrid.

Ma il Diavolo è pronto a dei cambi di formazione per migliorare la fase difensiva, che al momento è il vero tallone d’Achille della squadra. La prima mossa è certamente il ritorno al centro del reparto arretrato di Matteo Gabbia. L’italiano è sicuramente il miglior difensore della rosa e in questi giorni dovrebbe tornare a disposizione per poi essere schierato da titolare contro la Juventus, verosimilmente al fianco di Malick Thiaw, che è stato il difensore che ha dato maggiori risposte positive nell’ultimo periodo. Il tedesco con l’italiano sembra dunque poter essere la coppia più affidabile.

L’altra contromossa deve poi essere quella di Yunus Musah. La corsa e il sacrificio dell’americano hanno fatto la differenza contro il Real Madrid e anche con la Juve può tornare utile. L’ex Valencia è così pronto a prendere il posto di Chukwueze che contro il Cagliari ha deluso ampiamente.