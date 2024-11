Sinner, che gaffe: lo ha detto in diretta tv

Sinner si appresta a esordire alle Atp Finals di Torino. Il numero uno del mondo si è concesso anche una gaffe davanti al pubblico

Tra pochissimi minuti, Jannik Sinner esordirà alle Atp Finals di Torino contro l’australiano Alex De Minaur. Un match atteso da giorni, il primo della fase a gironi nel gruppo che comprende anche Taylor Fritz e Daniil Medvedev, i quali si sono affrontati nel pomeriggio con la vittoria in due set dell’americano.

L’esito della prima partita definirà il calendario dei prossimi incontri di Sinner. In caso di vittoria odierna, Jannik affronterà martedì Taylor Fritz. Con una sconfitta, invece, sarà Medvedev il suo prossimo rivale. Giovedì, l’azzurro disputerà il suo ultimo incontro nella fase a gruppi prima dell’eventuale semifinale di sabato 16 novembre e della finale prevista domenica prossima alle 18.

Anche senza match, è stata una settimana intensa per Sinner a Torino tra allenamenti ed altri eventi nei quali l’azzurro è stato protagonista. In uno di questi, Jannik ha anche annunciato la prossima nascita della sua Fondazione che sarà impegnata in progetti benefici e di solidarietà.

Sinner, che gaffe: ha confuso tutto

Sinner è stato il più acclamato anche all’evento di presentazione degli otto partecipanti alle Finals, condotto da Alessandro Cattelan. Nell’occasione, Sinner e i colleghi hanno risposto anche alle domande di alcuni giovani ammiratori presenti in sala. Uno di questi ha chiesto al fuoriclasse azzurro quale fosse il suo super eroe preferito, ricevendo una risposta che ha sorpreso tutti.

“Forse era Speed, sai, mi piace la velocità, quindi direi Speed“, questa la scelta di Sinner che ha lasciato interdetti i presenti, Cattelan compreso. Il presentatore l’ha ripreso subito chiedendogli chi fosse Speed. A questo punto, Jannik ha capito di aver commesso una gaffe e si è corretto, citando il supereroe giusto. “Cioè Flash, si Flash“, questa la scelta definitiva di Sinner che stavolta ha citato correttamente uno dei protagonisti dell’universo DC Comics.

Una scelta quella dell’azzurro consona al suo gioco, potente e veloce sia nei colpi che negli spostamenti sul campo come il protagonista della celebre serie tv andata in onda anche su Italia 1 e del film uscito nel 2023 e interpretato da Ezra Miller. Una simpatica gaffe quella di Sinner che, da stasera, penserà solo al campo con l’obiettivo di arricchire un 2024 già trionfale con un altro trofeo tra i più ambiti della stagione. Vi ricordiamo che potete vedere tutti i suoi match delle Atp Finals in diretta tv gratuitamente su Rai 2 oltreché su Sky Sport.