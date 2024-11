Dopo tanti anni Jankulovski lo ha ammesso: tifosi rossoneri a bocca aperta

Jankulovski allo scoperto dopo tantissimi anni: tifosi rossoneri spiazzati, non se l’aspettavano

Il Milan si gode un po’ di pausa con questa sosta per gli impegni delle Nazionali dopo un lungo e difficile filotto di partite. Purtroppo, per la terza volta in questa stagione, si arriva a questo momento con un risultato negativo: dopo il pareggio con la Lazio alla terza giornata e la sconfitta con la Fiorentina, ecco il pareggio di Cagliari, che assume ancor più effetto considerando che pochi giorni fa i rossoneri erano riusciti nell’impresa di Madrid.

A questo punto è fuori discussione l’idea che il Milan abbia un problema e anche piuttosto serio contro squadre medio piccole. Soprattutto, è l’approccio difensivo che lascia davvero grossi dubbi. I tre gol presi in Sardegna ieri sono da mani nei capelli (anche se uno di questi andava annullato per un fuorigioco). C’è un grosso problema da risolvere quindi per Paulo Fonseca. Dell’andamento dei rossoneri ne ha parlato anche Marek Jankulovski nel corso di una diretta Twitch sul canale Champions Lounge. Oltre a questo, però, l’ex terzino rossonero ha anche fatto una clamorosa rivelazione su Alexandre Pato, l’attaccante brasiliano che, senza infortuni, avrebbe sicuramente vinto un Pallone d’Oro.

Jankulovski su Pato: “Lo capimmo dopo tre allenamenti”

Tutti conosciamo la storia di Pato. Arrivato al Milan da giovanissimo, nei suoi primi anni in Italia aveva fatto vedere doti fuori dal comune, tanto che Cafu e Serginho, suoi compagni di squadra, come hanno rivelato anni dopo, erano convinti di avere di fronte il miglior attaccante della storia del Brasile. Poi però purtroppo qualcosa è andato storto nella sua crescita muscolare e gli infortuni non gli hanno permesso di far esplodere tutto il suo sconfinato talento e potenziale.

Adesso è arrivata anche la testimonianza di Janku, che non aveva alcun dubbio sul rendimento di Pato già dopo pochi allenamenti: “Era un fenomeno e lo capimmo in tre allenamenti. Ma era sempre infortunato e non si capiva cosa avesse…“, le parole dell’ex terzino rossonero. Questione di sfortuna: “Tante volte succede… Lui è stato fortissimo e anche oggi ogni tanto ci scriviamo. Sempre stato un bravo ragazzo, ma purtroppo non ha avuto la fortuna per essere un campione come gli altri brasiliani”. Nessun dubbio quindi nemmeno per Jankulosvki: senza infortuni, forse la storia sarebbe andata diversamente. I suoi primi anni in rossonero, prima dell’inizio dei problemi, erano stati una dimostrazione abbastanza palese.