Furia Schumacher, il retroscena scuote il mondo della F1

Ralf Schumacher racconta un aneddoto che riguarda sul fratello Michael e un’arrabbiatura che ebbe al termine di una gara di F1.

Non ci sono dubbi sul fatto che Michael Schumacher sia uno dei migliori piloti della storia della Formula 1, le sue vittorie parlano per lui. Poi c’è chi lo ritiene il più forte di sempre e chi gli mette davanti uno o più nomi, non c’è mai unanimità in questo tipo di valutazioni.

La carriera del tedesco in F1 era iniziata nel 1991, quando a sei gare dalla fine del campionato venne chiamato dalla Jordan per sostituire Bertrand Gachot. Il team principal Eddie Jordan non era convinto inizialmente, ma i soldi versati dalla Mercedes (a cui Schumi era legato contrattualmente ai tempi) e le rassicurazioni del manager Willi Weber sul fatto che il pilota conoscesse la pista di Spa-Francorchamps (bugia) lo portarono a dargli un’occasione. Ci fu un test privato a Silverstone prima del via libera definitivo per debuttare ufficialmente in Belgio, dove stupì tutti e convinse Flavio Briatore a puntarci immediatamente per la Benetton, con la quale si è poi laureato campione del mondo nel 1994 e nel 1995. Dal 1996 è iniziata la sua carriera in Ferrari.

Ralf Schumacher, Michael e Jordan: l’aneddoto sul 1998

Schumacher ha dovuto attendere il 2000 per vincere il suo primo titolo mondiale piloti con la scuderia di Maranello. Nel 1997 ci andò vicino e anche nel 1998. Nel 1998 ci fu un gran premio disputato proprio in Belgio, dove aveva debuttato nel 1991, in cui successe un episodio che tanti appassionati della F1 ricorderanno. Il tedesco tamponò David Coulthard, che sarebbe stato doppiato e che tempo dopo ammise di aver rallentato appositamente. Una scorrettezza che Michael pagò a caro prezzo, dato che dovette ritirarsi e non potette approfittare del precedente ritiro di Mika Hakkinen. Lo avrebbe scavalcato in classifica e chissà come sarebbe finito quel Mondiale, vinto dal finlandese della McLaren.

Il GP del Belgio fu conquistato da Damon Hill, che trionfò davanti a Ralf Schumacher: una storica doppietta della Jordan. Michael, già furioso con Coulthard (si sfiorò la rissa), se la prese anche con Eddie Jordan per non aver permesso al fratello di lottare con il compagno di squadra per la vittoria della gara. Ci fu un team radio in cui venne dato l’ordine di non attaccare.

Ralf Schumacher, intervistato da formel1.de, ha ricordato quanto accaduto: “Michael era furioso e andò da Eddie. Ai tempi non lo sapevo, me lo ha rivelato Jordan successivamente. Michael gli disse che era chiaro non avrei corso più per la Jordan l’anno dopo. Fu un ordine antisportivo, anche se dal punto di vista di Eddie era comprensibile. Non aveva mai fatto una doppietta prima e aveva considerato gli incidenti avvenuti in precedenza“.