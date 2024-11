La frase che sa di beffa, tifosi del Milan increduli

Oltre al danno del pareggio subito nel finale contro il Cagliari, arriva anche la beffa per il Milan e i suoi tifosi: la frase lascia increduli

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in conferenza stampa Paulo Fonseca aveva sottolineato come la gara contro i sardi fosse molto più difficile da preparare a giocare rispetto a quella contro il Real Madrid e paradossalmente così è stato.

Se a Madrid il Milan è riuscito ad imporre il proprio gioco, trovando un grandissimo successo, le cose sono andate in maniera diversa all’Unipol Domus dove i rossoneri si sono fatti fermare sul 3-3. Un 3-3 beffardo poiché arrivato proprio quando la partita si avviava ad entrare nel recupero e che ha privato i rossoneri di tre punti che sarebbero stati di vitale importanza per rimettersi in coda non solo per la zona Champions League, ma anche per la lotta al titolo.

Durante la gara si erano viste comunque cose positive, tra cui la doppietta di Rafael Leao, in difficoltà nell’ultimo periodo, ma ciò non è bastato per portare a casa la vittoria. A gelare il Milan e i suoi tifosi è stato il gol di Zappa che all’89’ ha beffato Maignan, regalandosi una doppietta indimenticabile, la prima della sua carriera in Serie A. E in più per i rossoneri si è aggiunta una vera e propria beffa nel post partita rappresentata proprio dalle parole del gran protagonista dei rossoblu che ha lasciato i tifosi increduli.

Milan, doppia beffa: le parole di Zappa lasciano increduli

Non solo la beffa del pareggio subito negli istanti finali della gara per il Milan che ha dovuto anche prendere gol da un proprio tifoso, ovvero Gabriele Zappa. Autore di una straordinaria doppietta che non dimenticherà mai più, nel post partita il difensore rossoblu ha lasciato increduli i rossoneri e i suoi tifosi dichiarando di essere un grande tifoso del Milan.

Zappa ha permesso ai suoi di portare a casa un punto prezioso e per lui non è stata una partita come le altre: “Da piccolo tifavo Milan, oggi partita speciale per me” ha dichiarato raggiante. Giocare e per di più segnare alla propria squadra del cuore è stata una grande emozione per il difensore dei rossoblu che di certo non solo non dimenticherà questa doppietta, ma l’intera partita che gli ha regalato una gioia enorme

Doppia beffa, invece, per il Milan che torna a casa senza i tre punti e con la doppietta di un suo tifoso contro, non il massimo dopo la bella vittoria contro il Real Madrid che aveva acceso l’entusiasmo della piazza rossonera.