Milan, idea dal Liverpool: Slot non si oppone alla cessione

Dall’Inghilterra trapela un’indiscrezione di mercato che riguarda il club rossonero: c’è un nuovo nome nel mirino, scopriamo quale.

Sicuramente il Milan ha una squadra non costruita benissimo e l’inizio di stagione altalenante ha messo più volte in evidenza le mancanze. Da capire se la società vorrà intervenire nel mercato di gennaio per provare a rinforzarla, anche perché oggi la classifica è molto deludente e qualificarsi alla prossima Champions League non sarà facile.

Certamente a Paulo Fonseca farebbe comodo un innesto a centrocampo, dove non ci sono delle vere alternative a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Un mediano forte fisicamente, bravo in fase difensiva e anche abile con la palla al piede sarebbe il profilo adatto alle sue esigenze. Non bisogna aspettarsi investimenti particolari, probabilmente la dirigenza valuterà delle occasioni in base anche a quelle che saranno le cessioni. Per una questione di liste potrebbe essere necessario vendere prima di poter prendere un rinforzo.

Scontento al Liverpool: occasione per tanti club

Un giocatore che potrebbe lasciare Milanello è Luka Jovic, finora quasi un fantasma a causa dei problemi di pubalgia che lo hanno condizionato. Inoltre, l’arrivo di Tammy Abraham lo ha fatto indietreggiare nelle gerarchie di Fonseca nell’attacco rossonero. L’esclusione dalla lista Champions non gli ha fatto piacere, anche se era praticamente scontata, e probabilmente prenderà in considerazione le proposte che arriveranno a gennaio. Il Milan lo lascerà partire senza troppi problemi. Può essere un’occasione interessante per più squadre alla ricerca di un attaccante bravo in area di rigore.

A proposito di occasioni, ce n’è una in Inghilterra molto interessante: Wataru Endo. Il 31enne centrocampista giapponese sta trovando poco spazio nel Liverpool e se la situazione non cambierà potrebbe lasciare i Reds già a gennaio 2025. Arne Slot gli ha concesso un minutaggio scarsissimo tra Premier League (149′) e Champions League (1′), dandogli spazio solo nella Carabao Cup (146′, 2 partite da titolare). Non è contento e valuterà se chiedere la cessione nella sessione invernale del calciomercato.

Secondo quanto spiegato da CaughtOffside, il Milan avrebbe mostrato interesse per Endo. Il nazionale giapponese è un centrocampista difensivo che per caratteristiche potrebbe essere utile a Fonseca. Inoltre, essendo una riserva a Liverpool, il prezzo del suo cartellino non può essere molto elevato. Da considerare pure l’età, a febbraio compirà 32 anni.

Il problema è che il Milan ha già occupato con Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal i due slot per tesserare giocatori extracomunitari. Di conseguenza, Endo può essere un’idea solamente per la prossima stagione. Intanto, la fonte giornalistica inglese indica il possibile prezzo dell’ex Stoccarda: 15-18 milioni di euro. Vedremo se il calciatore cambierà maglia già a gennaio oppure se attenderà l’estate. La cosa certa è che non mancano società che stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo nel mercato invernale.