Pazza idea in panchina in Serie A: torna Ancelotti nel 2025

Il Real Madrid è pronto a separarsi da Carlo Ancelotti, tecnico che potrebbe presto tornare ad allenatore in Serie A.

Quella tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid è una storia d’amore giunta ormai al termine e questo appare pressoché evidente agli occhi di tutti, anche a quelli dei diretti interessati. Si è parlato davvero tanto di separazione negli ultimi mesi ma alla fine si è deciso di continuare assieme.

Scelta che al momento non sta affatto pagando. Ancelotti doveva diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile e puntare ai Mondiali del 2026, sono 24 anni che la Seleçao non si aggiudica il trofeo più prestigioso che ha già messo in bacheca cinque volte, e l’italiano doveva in qualche modo rappresentato il loro condottiero. Tuttavia, alla fine le cose sono cambiate e l’ex Milan è rimasto lì dov’è.

L’addio è però stato solo rimandato e da quel che sembra queste saranno le sue ultime partite a bordo dei Blancos, il contratto del tecnico scadrà nel 2026 ma il colpo di scena potrebbe arrivare già durante l’anno nuovo. In Italia sono pronti a riabbracciare il loro indimenticato allenatore.

Ancelotti in Serie A, svelato il suo prossimo club

Anche se al Napoli non è andata benissimo, Ancelotti sarebbe davvero felice di poter trovare una nuova sistemazione in Italia. Quando arriverà la fine della sua avventura in Spagna, l’ex rossonero potrebbe tornare proprio dove ha vinto di più, ovvero a bordo del Milan. Il Diavolo è stato il suo amore più grande da quando fa il tecnico e potrebbe essere proprio a Milanello la sua ultima avventura.

Il Milan non è però l’unico club che sta pensando a lui in caso di separazione con Paulo Fonseca, un altro club che sarebbero davvero lieto di riabbracciare il mister è quello giallorosso. Tra la Roma e Ancelotti è un matrimonio che si può fare, ad ammetterlo è stato proprio il tecnico di Reggiolo che tempo fa aveva personalmente aperto a questo scenario.

La Roma, come probabilmente il Milan e chissà quale altro club, inizierà un nuovo ciclo in estate e potrebbe farlo con un allenatore di livello. Prima c’è però un campionato da terminare e degli obiettivi da raggiungere, certo è che la qualificazione in Champions League darebbe maggiori garanzie per un eventuale ritorno di Ancelotti. Lui è stato un ex giallorosso ma solo da giocatore e ancora mai da tecnico.