Può lasciare Milanello nei prossimi giorni: decisione a sorpresa

Potrebbe lasciare Milanello nei prossimi giorni: decisione a sorpresa per il giocatore rossonero, tutti i dettagli

Dopo un lungo filotto di partite, per il Milan arriva finalmente un po’ di riposo. La sosta di novembre arriva nel momento giusto per permettere alla squadra di rifiatare. Gli ultimi match sono stati molto dispendiosi dal punto di vista fisico e mentale. In tanti purtroppo lasceranno Milanello per raggiungere i vari ritiri in giro per il mondo, ma c’è anche chi, come Fofana, resterà a Milanello per recuperare un po’ di energie.

Anche Gabbia non andrà a Coverciano, così che potrà riprendersi totalmente dall’infortunio e rientrare per la partita con la Juventus dopo la sosta. I soliti altri, invece, hanno lasciato già Milanello e c’è chi invece potrebbe farlo nei prossimi giorni. Fikayo Tomori non è stato convocato da Thomas Tuchel, nuovo commissario tecnico dell’Inghilterra, per le partite della Nazionale ma a quanto pare non è finita. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tomori è stato pre-allertato dallo staff del ct tedesco perché tre difensori convocati non sono nelle migliori condizioni. Dopo la valutazione dello staff medico, si prenderà una definitiva decisione.

Tomori può essere convocato in Nazionale, i dettagli

Tomori manca da diverso tempo in Nazionale. Con Southgate infatti non è mai scattata la scintilla: con l’ex ct ha debuttato nella Nazionale maggiore nel 2019, dopodiché altre poche altre convocazioni, prima di uscire completamente dalle rotazioni nell’ultimo anno, tanto da saltare l’Europeo, così come Loftus-Cheek. Dietro questa decisione, come raccontato da diversi organi di informazione, la convinzione di Southgate che la Serie A non sia un campionato di primo livello.

Sembra avere le idee diverse Tuchel invece, che ha fatto le prime convocazioni per questo sosta di novembre. Per adesso il difensore del Milan non è stato ufficialmente convocato, ma il fatto che il ct lo tenga in considerazione per eventuali forfait è sicuramente un fatto positivo. Tomori può così provare a riconquistare la Nazionale, anche se con il Milan in questo inizio di stagione non ha trovato grande continuità. Sembrava un titolare indiscusso della squadra ma con il passare del tempo ha perso punti nelle gerarchie, tanto che a Cagliari non è sceso in campo – a Madrid, invece, sì. Fonseca sta facendo giocare tutti i centrali e anche Fikayo rientra quindi nelle rotazioni. Una convocazione in Nazionale lo aiuterebbe dal punto di vista mentale ma anche fisico e tecnico. Lavorare con un top allenatore come Tuchel può soltanto aiutarlo a migliorare ancora di più.