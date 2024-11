Il futuro di Fonseca è deciso: può salvare la panchina in un solo modo

Aggiornamenti sul futuro al Milan di Paulo Fonseca. Ecco le ultimissime notizie in merito al possibile addio del tecnico che può salvarsi in un solo modo, ecco quale.

Inizio di stagione altalenante per il Milan di Paulo Fonseca che è entrato in contrasto anche con alcuni big dello spogliatoio. A far discutere, infatti, alcune scelte come quella di tenere fuori per qualche partita dei leader indiscussi come Tomori, Theo Hernandez e Leao. Il cambio di gerarchie, infatti, è stato voluto fortemente dal mister. Una scelta chiara perché attraverso queste azioni mira ad ottenere il rispetto dell’intero gruppo squadra. Intanto, continuano ad alimentarsi le voci relative ad un addio dell’allenatore portoghese che in campionato non riesce ad ottenere la giusta continuità.

Il pareggio di Cagliari è arrivato dopo la super prestazione del Bernabeu contro il Real Madrid. Un risultato inaspettato, quello della Unipol Domus, che chiude questo filotto di partite prima della sosta.

Adesso è già tempo di bilanci in società. Il Milan, in questo avvio di campionato, ho conquistato 18 punti in 11 partite, con una gara in meno rispetto alle concorrenti. Una distanza dal primo posto di appena otto punti. Rispetto al passato, qualcosa è cambiato anche dal punto di vista tattico anche se la squadra stenta a trovare la giusta continuità con i problemi in difesa che sono evidenti.

Intanto, su Fonseca continuano a circolare indiscrezioni: ecco cosa deve fare il tecnico per tenersi la panchina del Milan.

Milan: ancora dubbi su Fonseca, cosa può succedere

Ancora perplessità su Paulo Fonseca. L’ambiente rossonero, infatti, non ha ancora del tutto accettato la decisione del club di puntare sul portoghese. Alcuni tifosi, infatti, non perdono occasione per criticare il mister che continua interperrito nel suo lavoro di programmazione. Ma per Fonseca è arrivato già il momento della verità: c’è un obiettivo minimo che non può fallire, se vuole tenersi la panchina del Milan.

Cosa serve a Fonseca per resta sulla panchina del Milan?

Necessaria sarà la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di clamoroso ribaltone, non è da escludere la pista che può riportare sulla panchina del Milan Carlo Ancelotti, che di sicuro a fine stagione lascerà il Real Madrid. Un intreccio che stuzzica la fantasia dei tifosi rossoneri che non vogliono perdere la fiducia per questa stagione e sperano in un repentino cambio di passo da parte della squadra, che in Serie A deve trovare la giusta continuità con qualche filotto di vittorie che può riportare in alto in classifica il Milan.